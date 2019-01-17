"Сбербанк Лизинг" развивает новые продукты и сервисы

За 9 месяцев 2018 года объем бизнеса 100 крупнейших лизинговых компаний России вырос, по данным RAEX, на 45% и достиг почти 1 млрд рублей. При этом отдельные лидеры рынка растут еще быстрее.

О том, какие сегменты обеспечивают впечатляющую динамику, о совместных программах с автопроизводителями и внедрении новых технологий "Российской газете" рассказал генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров.

За 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса "Сбербанк Лизинг", по расчетам "Эксперт РА" и Объединенной Лизинговой Ассоциации, вырос на 60%. Какие сегменты обеспечили этот прирост? Каково соотношение крупных клиентов и малого и среднего бизнеса?

Вячеслав Спиров: Рынок лизинга демонстрирует рекордный рост, все более существенную долю в котором обеспечивают представители малого и среднего бизнеса (МСБ). Игроки рынка регулярно обновляют и улучшают предложения, а также внедряют новые сервисы и технологии. Объем нового бизнеса АО "Сбербанк Лизинг" вырос на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 160 млрд рублей. Общая сумма лизингового портфеля достигла 578 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2018 года наша компания стала лидером по объему нового бизнеса в сегментах грузового транспорта, строительной техники, оборудования для ЖКХ, а также авиационного транспорта. Хочу отметить рост сделок в области лизинга легковых автомобилей: прирост нового бизнеса в этом сегменте составил 9,3 млрд рублей. Показатели роста нашей компании, а также других игроков рынка наглядно демонстрируют изменения в отношении бизнеса к лизингу. Все больше компаний воспринимают его как удобный и выгодный финансовый инструмент. Можно с уверенностью сказать, что наиболее ярко достоинства лизинга оценили представители МСБ - ежегодный прирост клиентов из этого сегмента составляет 25%.

В этом году компания продолжила внедрять новые сервисы и технологии - в частности, в ноябре было представлено обновленное мобильное предложение. Что изменилось, стало ли проще клиентам заключить сделку?

Вячеслав Спиров: Запуск новых сервисов преследует одну простую цель - сделать обслуживание клиента максимально удобным и эффективным. Благодаря цифровизации качественную услугу можно получить в краткие сроки, при этом минимизируя затраты. Клиенту больше не нужно приезжать в офис лизинговой компании, чтобы уточнить необходимые детали или чтобы подписать трехстороннее соглашение - эти операции можно провести онлайн. Помимо удобства и оперативности, сервисы обеспечивают безопасность сделок - все данные надежно защищены и хранятся на сервере.

Любое изменение и запуск нового мобильного сервиса опирается на обратную связь с клиентом, учитывает его пожелания и потребности. В основе недавнего масштабного обновления мобильного приложения - тщательный анализ отзывов пользователей. Мы изменили дизайн, сделав его более понятным и простым, добавили быструю связь с клиентским менеджером как для клиентов, так и для поставщиков, обновили онлайн-калькулятор. Расширены возможности для тех, кто только собирается оформить сделку: будущим клиентам доступен демо-кабинет, в котором можно воспользоваться всеми доступными инструментами в тестовом режиме. Также мы обновили сайт и запустили онлайн-сток автомобилей.

При электронном подписании сделки "Сбербанк Лизинг" предлагает сниженную ставку - за счет чего это возможно? Сколько занимает рассмотрение такой заявки? Какие документы нужно предоставить клиенту?

Вячеслав Спиров: Чтобы подать заявку на оформление лизинговой сделки через E-Leasing, необходимо зарегистрироваться и войти в личный кабинет на сайте. Для первичного рассмотрения не понадобится предоставлять финансовые документы, а менеджер рассмотрит сделку в течение восьми часов.

Введение электронного документооборота не только удобно, но и выгодно - как дли клиента, так и для компании. Лизингодателю E-Leasing позволяет сократить время, которое тратит клиентский менеджер на одну операцию, что повышает эффективность его работы. Все документы попадают в систему автоматически, компании не приходится дополнительно выделять средства на оформление транзакций и операционные затраты. За счет минимизации трат на этих этапах мы можем предоставить клиенту сниженную ставку и возможность сэкономить.

До конца февраля действует дополнительная акция "Лизинг без забот", по условиям которой клиент может подписать документы по сделке с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) и получить скидку в 1 процентный пункт к ставке договора лизинга.

"Сбербанк Лизинг" продолжает развивать продуктовую линейку - в 2018 году был запущен продукт "Такси". В чем его выгода для клиентов?

Вячеслав Спиров: Это предложение разработано в первую очередь для малого и среднего бизнеса. Мы постарались сделать продукт максимально гибким и выгодным. Минимальный аванс составляет 20%, а договор лизинга можно заключить на срок от 12 до 37 месяцев. Статистически автомобили такси чаще попадают в ДТП, что неудивительно, учитывая их ежедневную эксплуатацию. Поэтому совместно с партнерскими страховыми компаниями мы предоставляем специальные возможности страхования автомобиля в рамках продукта "Такси". Даже при заключении сделки на стандартных условиях, автомобили страхуются на условиях полного страхования. При этом может быть применена безусловная франшиза в размере не более 100 тыс. рублей, а в рамках программы "Экстра" возможно страхование только по рискам "Тотал" и "Угон".

Какие совместные программы с автопроизводителями есть сегодня у компании? Насколько они выгоднее для клиентов?

Вячеслав Спиров: Наша компания продолжает работу с большим количеством поставщиков и производителей автотранспорта для предоставления клиентам широкого выбора автомобилей. Сейчас мы сотрудничаем более чем с 50 компаниями-автопроизводителями на постоянной основе, сюда входят производители легковых, коммерческих автомобилей и специализированной техники, которые предоставляют нам специальные условия приобретения. Более того, с некоторыми автопроизводителями мы достигли глубокой интеграции и предоставляем на рынок ко-брендинговые лизинговые программы, например, "Лада Лизинг", "КИА Лизинг", "КАМАЗ Финанс", "Ростсельмаш Финанс", "ФИАТ ЛИЗИНГ", "АМКОДОР ЛИЗИНГ", "ГАЗ ФИНАНС", "УАЗ Лизинг".

"Сбербанк Лизинг" придерживается гибкого подхода к тарифной политике компании, а совместные с автопроизводителями позволяют предложить клиентам дополнительные скидки, упрощенный процесс взаимодействия с клиентами и эксклюзивные на рынке программы. В рамках предложений стоимость техники может быть уменьшена на 15%, а размер скидки может составить до полумиллиона рублей.

Какое оборудование можно взять в лизинг?

Вячеслав Спиров: Продуктовое портфолио АО "Сбербанк Лизинг" позволяет клиентам обновлять автопарки и приобретать технику, необходимую для любой предпринимательской деятельности: производства, торговли, работы в промышленности. Лизинг предлагает отраслевые решения, специально разработанные с учетом специфики и требований бизнеса. "Сбербанк Лизинг" предоставляет клиентам различные виды строительной техники, спецтехнику для ЖКХ, дорожную технику, сельскохозяйственную технику, а также складскую спецтехнику.

Вы также предоставляете финансовый и возвратный лизинг недвижимости - расскажите об этих продуктах, как меняется спрос на них?

Вячеслав Спиров: Лизинг недвижимости обладает рядом преимуществ, например, разработкой уникальной структуры сделки и большим количеством доступных сервисов и инструментов. Финансовый лизинг недвижимости подразумевает выкуп арендуемого здания лизинговой компанией и дальнейшую его передачу клиенту. "Сбербанк Лизинг" финансирует до 80% рыночной стоимости объекта недвижимости и передает его в лизинг покупателю. Возвратный лизинг отличается тем, что лизингодатель рефинансирует дорогие и краткосрочные кредиты, выкупая недвижимость и в дальнейшем передавая ее клиенту. То есть "Сбербанк Лизинг" покупает недвижимость у клиента, который в свою очередь рефинансирует задолженность и получает недвижимость в долгосрочный лизинг.

Сейчас портфель компании в этом сегменте составляет 4 117 млн рублей.