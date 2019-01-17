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17.01.2019 13:21
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Шарапова приедет на турнир в Санкт-Петербурге с мамой

Текст: Анна Козина

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова собирается приехать на турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который проводится под эгидой WTA, 24 января. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной предстоящим соревнованиям.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Идея пригласить Марию возникала еще после первого турнира. Мы общались и с ней лично, и с ее командой, - рассказал генеральный директор турнира, Александр Медведев. - Но потом случилась дисквалификация, Марию беспокоили травмы. Поэтому мы поставили себе цель, чтобы Мария приняла участие в турнире в 2019 году.

Для Шараповой, как и для других теннисисток, будут организованы экскурсионная и культурная программы. В команде Марии будут четыре человека, она приедет с мамой.

- Бытуует мнение о капризности Шараповой, но эти представления оказались далеки от реальности, - подчеркнул Медведев.

Напомним, что сейчас Шарапова выступает на Открытом чемпионате Австралии. В третьем круге ей предстоит встреча с действующей чемпионкой датчанкой Каролин Возняцки. Похоже, Мария не сильно рассчитывает задержаться в Мельбурне на вторую неделю (Australian Open завершается 27 января). Турнир St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 28 января по 3 февраля.

Спорт Теннис Игроки Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Мария Шарапова
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