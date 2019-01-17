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Шнуров выложил топлес-фото с молодой женой

Поп-музыка
    17.01.2019, 15:46
Текст:   Олег Усков

45-летний отечественный музыкант-бизнесмен-поэт-актер-шоумен (прочее), лидер группировки "Ленинград" выложил сегодня в Instagram свежее фото. На котором предстал топлесс - хвастаясь подсушенным, жилистым организмом. 

При этом в отражении можно наблюдать, что снимок сделала очередная молодая супруга артиста - также одетая легко.

"Зима, крестьяне торжествуют", - сообщает подпись.

Далее - сотни тысяч отметок "нравится" и сосисочно длинная вереница комментариев подписчиков, традиционно - разнонаправленных. 

Фанаты отмечают, что исполнитель - "красавчик", имеет пресс и явно благоденствует по части здорового образа жизни. В то же время наиболее внимательные юзеры тревожатся, куда делался пуп Шнурова. Хотя если не ломать глаза с телефона, а вывести изображение на более обширный экран, можно рассмотреть, что пупок артиста просто прикрыт влажным волосяным начесом.  

Ранее сообщалось, что Шнуров по-новогоднему сплясал со свиным рылом.

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