СМИ: США и Япония намерены соблюдать санкции в отношении КНДР

США и Япония решительно настроены полноценно и всесторонне соблюдать санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

Соответствующие намерения подтвердили министр обороны Японии Такэси Иваей и временный глава Пентагона Патрик Шанахан во время встречи в Вашингтоне, сообщает агентство Kyodo. Стороны также договорились углублять двустороннее оборонное сотрудничество в области кибербезопасности, пишет ТАСС.

По данным газеты The Wall Street Journal, в последние недели Пхеньян пытался добиться ослабления экономических санкций, однако Вашингтон отвечал отказом, ссылаясь на то, что санкции останутся в силе до тех пор, пока не будет подтвержден демонтаж ядерного оружия КНДР.

Между тем, в четверг в Вашингтон прибудет заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль. Уже в эту пятницу он примет участие в переговорах, участники которых обсудят возможности денуклеаризации Корейского полуострова и детали проведения второго в истории саммита лидеров двух стран.