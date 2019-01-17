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Рубрика: В мире

Дошло до прокуроров

Американские СМИ узнали о расследовании против Huawei
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Недавнее задержание в Канаде финдиректора китайского гиганта в сфере телекоммуникаций Huawei по запросу США может оказаться вершиной айсберга в противостоянии Вашингтона и Пекина. Как утверждает The Wall Street Journal, федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении этой компании, которую обвиняют в краже интеллектуальной собственности.
Фото: AP Photo/ Mark Schiefelbein
Что происходит с топ-менеджерами компании Huawei

По данным издания, расследование находится "на продвинутой стадии", и уже в ближайшее время Huawei могут быть выдвинуты официальные обвинения от лица федеральных властей США. В основу разбирательств легли уже известные претензии к компании со стороны ее бывшего партнера - оператора мобильной связи T-Mobile. Американцы утверждали, что еще в период их сотрудничества китайские партнеры проявляли повышенный интерес к техническим параметрам робота для тестирования качества смартфонов, тайно его фотографировали и пытались вынести из лаборатории некие важные детали. В Huawei обвинения в извлечении коммерческой выгоды незаконным путем отрицали. В Поднебесной также называют несостоятельными предположения, исходящие от американских чиновников, что на устройства китайских производителей могут устанавливаться программы, позволяющие вести слежку за пользователями. По мнению собеседников газеты, косвенным доказательством того, что уголовное дело против Huawei все-таки ведется, могут служить последние инициативы сенаторов. В частности, было предложено ввести запрет на поставки китайским компаниям чипов и других комплектующих, произведенных в США. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала этот законопроект "истерией" и призвала Вашингтон "прекратить давление на китайские предприятия".

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