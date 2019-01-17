СМИ узнали о расследовании США против Huawei

Власти США заподозрили китайскую компанию Huawei в шпионаже и краже коммерческих секретов. В связи с этим американские надзорные органы запустили расследование против производителя электроники.

Речь идет о краже технологий T-Mobile US, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Расследование идет полным ходом и в скором времени против Huawei могут быть выдвинуты конкретные обвинения.

Ранее в Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, что спровоцировало скандал и охлаждение отношений между Оттавой и Пекином. Позже женщину отпустили под залог в 7,5 миллиона долларов США.

В ответ на эти действия китайские власти арестовали на своей территории двух канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора. Мужчин обвинили в причастности к действиям, представляющим угрозу национальной безопасности КНР.

Накануне китайский посол в Оттаве Lu Shaye обвинил Канаду и западные страны в двойных стандартах. По мнению дипломата, на Западе безосновательно обвиняют компанию Huawei в шпионаже и проведении кибератак под контролем правительства КНР. Одновременно с этим там игнорируют новости об американской программе PRISM, в рамках которой осуществляется тотальная слежка за людьми.

Президент США Дональд Трамп планирует в начале этого года запретить американским компаниям покупать оборудование китайских производителей Huawei и ZTE. К аналогичным действиям Вашингтон призывает своих ближайших союзников. Для достижения своих целей Белый дом использует все имеющиеся у него рычаги воздействия на партнеров.

Проработка документа находится на завершающей стадии, в текст которого вносятся заключительные правки. Ожидается, что министерству торговли США будет предписано тормозить сделки с компаниями, которые несут потенциальные угрозы для американской национальной безопасности.

В январе этого года стало известно о задержании топ-менеджера Huawei в Польше по делу о шпионаже.