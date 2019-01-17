Совфед: США пытаются оправдать выход из ДРСМД российским оружием

США намерены выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что впечатлены новыми российскими вооружениями, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"США стали очень резко говорить о необходимости развития своего ВПК, мы это ожидали, - сказал сенатор РИА Новости. - Теперь они стали заявлять о том, что выходят из ДРСМД и обосновывают это тем, что Россия "беспрецедентно вооружается".

Сенатор считает, что американцы, "как бы некоторые эксперты у них не хорохорились", понимают последствия применения "в случае чего" нового российского оружия. При этом он подчеркнул, что позиция России - использовать данные разработки исключительно в целях обороны.

Несмотря на беспокойство Вашингтона, Россия не станет втягиваться в новую гонку вооружений. "Мы смогли создать адекватное оружие, способное дать ассиметричный ответ", - считает Джабаров.

Он также отметил, что заявления Трампа о "российской угрозе" имеют и внутренних адресатов - они призваны отвлечь американских граждан, Конгресс от своих собственных проблем, поскольку демократы стараются использовать непростую ситуацию в США для запуска процедуры импичмента президенту.