"Спартак" уверенно выиграл первый матч в новом году

Ведущие клубы российской премьер-лиги уже начали подготовку к весенней части сезона 2018/2019. А некоторые даже успели провести первые контрольные матчи. Среди них и московский "Спартак", разгромивший вчера ташкентский "Локомотив" - 5:2.

"Красно-белые" никогда не были обделены вниманием, а сейчас следить за москвичами есть дополнительные резоны. Ведь для наставника команды Олега Кононова это первая зима в нынешней должности. И от того, насколько плодотворно "Спартак" под его руководством проведет ближайшие полтора месяца, напрямую зависят перспективы клуба в "золотой" гонке.

Всего у "красно-белых" запланировано три сбора. Для стартового, начавшегося 9 января, был выбран Дубай. Первые семь дней в ОАЭ команда посвятила тяжелой работе с упором на "физику". И только перед самым возвращением в Москву провела товарищеский матч. Понятно, что о реальном уровне "Спартака" пока судить рановато, зато уже сейчас видно, что Кононов, как и обещал, будет делать акцент на атакующий, комбинационный футбол. По крайней мере пару мячей "красно-белые" забили после изящных розыгрышей.

Шанс проявить себя получили почти все игроки, приехавшие на сбор. В том числе и молодежь, которой после ухода ряда опытных футболистов стало в "Спартаке" еще больше. В заявку из-за проблем со здоровьем не попали только Денис Глушаков, Зе Луиш и Фернандо. На первый и второй таймы Кононов выставил два разных состава: таким образом, в матче сыграли все новички команды, в том числе бразилец Айртон, Аяз Гулиев и перешедшие из "Чертаново" Наиль Умяров с Максимом Глушенковым. Последний даже отметился голом. Авторами других мячей стали Александр Ташаев, Леонид Миронов, Луис Адриано и Мельгарехо.

За игру Кононов поставил подопечным "железную четверку". Между тем уже послезавтра "Спартак" отправится на второй сбор, который пройдет в Катаре.