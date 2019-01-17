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17.01.2019 14:21
Рубрика: В мире

США хотят разместить в космосе элементы ПРО

Текст: Юрий Когалов
Власти США изучают возможность размещения в космосе средств обнаружения и отслеживания ракет, а также систем их перехвата. Об этом заявил представитель Белого дома, рассказывая о новой стратегии развития американской системы противоракетной обороны.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

"Мы рассматриваем космос как важную сферу, как новый уровень возможностей", - отметил высокопоставленный чиновник. По его словам, "изучается возможность создания пояса из сенсоров в целях раннего обнаружения и отслеживания ракет". При этом он отметил, что размещение в космосе перехватчиков, в том числе лазеров, вовсе не является закономерным итогом выведения на орбиту спутников. "Мы намерены изучать все аспекты реализации, эффективности, финансовой целесообразности и стратегической необходимости", - заявил представитель администрации президента. После всесторонней оценки будут даны рекомендации.

Фото: REUTERS
Госдума: ПРО США в Сирии могут помешать борьбе с террористами

Напомним, президент США Дональд Трамп должен обнародовать сегодня новую стратегию развития системы ПРО.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, пункт о размещении элементов ПРО в космосе - это лишь декларация о намерении. "Реализация этого плана даже при благоприятных условиях займет годы, а то и десятилетия. Пока можно сказать, что перед нами попытка озвучить некоторые изменения вектора американской военной политики", - цитирует эксперта RT.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин со своей стороны отметил, что доклад Пентагона отражает агрессивную политику США в отношении других государств. "Такие заявления и действия ведут к эскалации напряжённости", - заявил депутат.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что планы США по милитаризации космоса негативно влияют на международную безопасность. Об этом министр ВВС США Хезер Уилсон говорила еще в 2017 году. В декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании Космического командования. Это важный шаг на пути формирования самих космических сил. Предполагается, что их численность составит 18 тысяч человек.

В мире США Система ПРО
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