США разместят на Аляске новые системы перехвата ракет

Два десятка перехватчиков наземного базирования разместят США на базе Форт-Грили на Аляске. Общее число противоракет в итоге вырастет до 64-х. Кроме того, там появятся новые радары и датчики для немедленного обнаружения иностранных ракет.

Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, представляя Стратегию дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны.

"Мы стремимся создать программу противоракетной обороны, которая сможет защитить каждый город на территории Соединенных Штатах, и мы никогда не откажемся от своего права на это", - приводит слова главы Белого дома ТАСС.

Ранее власти США заявляли, что система ПРО на Форт-Грили предназначена, в первую очередь, для обороны в случае нападения КНДР.