США запланировали на 19 января запуск секретного спутника

Американская компания United Launch Alliance (ULA) запланировала на 19 января запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником национального управления военно-космической разведки США.

Старт будет дан в 22.05 мск с пускового комплекса базы ВВС Ванденберг в Калифорнии, сообщила компания на своем сайте. Этот запуск уже несколько раз переносили, пишет ТАСС. В последний раз отправка спутника была отложена 21 декабря прошлого года.

Деятельность американского национального управления военно-космической разведки строго засекречена. Поэтому нет никакой официальной информации о назначении спутника, который планируется запустить на орбиту. Также ничего не сообщается о его названии или стоимости. Официально данная миссия обозначена кодом NROL-71.

Компании ULA, которая является совместным предприятием американских авиационных корпораций Boeing и Lockheed Martin, была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Сентенниал (штат Колорадо).