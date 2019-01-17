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Рубрика: Спорт

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Стал известен состав сборной России на чемпионат мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Накануне тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом во главе с Михаилом Юрьевым обнародовал состав команды на предстоящий чемпионат мира в шведском Венерсборге.
Фото: РИА Новости
В матче мужской российской Суперлиги состоялся дебют женщины-арбитра

Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, честь нашей страны будут отстаивать 18 хоккеистов, среди которых 13 действующих чемпионов мира. Отметим возвращение в сборную 39-летнего Дмитрия Савельева, пропустившего турнир в Хабаровске из-за травмы. Для Артема Ахметзянова и Александра Егорычева грядущий чемпонат мира - второй в карьере: защитник "Енисея" дебютировал именно в Венерсборге (в 2013 году), а Егорычев - годом позже в Иркутске.

Среди полноценных дебютантов чемпионатов мира - 26-летний Дмитрий Макаров, защищавший цвета сборной на "Турнире четырех наций", а также 26-летний динамовец Максим Василенко, ранее не привлекавшийся в состав главной команды страны.

В Швецию сборная России о тправится 22 января и до первого матча ЧМ-2019 проведет три ледовых занятия на льду Arena Vanersborg. Защиту титула россияне начнут в субботу, 26 января, матчем против хозяев турнира.

Первый матч на ЧМ-2019 российская сборная проведет 26 января против шведов

Состав национальной сборной России на ЧМ-2019:

Вратари: № 1 Роман Черных ("Енисей"), № 30 Денис Рысев ("СКА-Нефтяник");

Защитники: № 24 Юрий Викулин, № 25 Василий Грановский (оба - "СКА-Нефтяник"), № 19 Артём Ахметзянов ("Енисей");

Полузащитники: № 20 Янис Бефус, № 15 Алан Джусоев, № 8 Максим Ишкельдин (все - "СКА-Нефтяник"), № 92 Дмитрий Макаров, № 33 Андрей Прокопьев, № 11 Вадим Чернов (все - "Енисей"), № 12 Максим Василенко ("Динамо"), № 17 Дмитрий Савельев ("Старт");

Нападающие: № 5 Артём Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), № 10 Алмаз Миргазов, № 91 Александр Егорычев (оба - "Енисей"), № 23 Евгений Дергаев ("Водник") и № 28 Владимир Каланчин ("Кузбасс").

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