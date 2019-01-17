Ставки по банковским вкладам выросли до максимума последних полутора лет

Ставки по вкладам в российских банках продолжают расти и уже достигли максимума полуторагодичной давности. По прогнозам экспертов, опрошенных "Российской газетой", в ближайшие шесть месяцев доходность депозитов может прибавить еще как минимум 0,25-0,50 процентного пункта.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам первой десятки крупнейших банков за первую декаду января прибавила 0,1 процентного пункта, поднявшись до 7,53 процента годовых. В последний раз на этом уровне она находилась в августе 2017 года.

Любопытно, что банки, входящие в топ-10 кредитных организаций, которые мониторит ЦБ, в начале января ставки по депозитам не поднимали. Крупнейший держатель депозитов населения - Сбербанк - объявлял о запуске промовкладов с увеличенной доходностью (7,4 процента годовых вместо действовавших до этого 6,5 процента) за день до нового года - 30 декабря. По мнению экспертов, это повышение регулятор мог учесть не в декабрьском, а в январском показателе максимальной ставки.

Кроме того, в январе изменилась структура первой десятки крупнейших банков, за доходностью депозитов которых наблюдает ЦБ. Вместо Бинбанка (объединился с "Открытием" под его брендом) появился Московский кредитный банк (в нем ставка по рублевым депозитам достигает 8 процентов, тогда как у Бинбанка она была на уровне 7,44 процента).

Январский рост доходности депозитов, пусть даже не очень значительный, - это продолжение общей тенденции последних месяцев 2018 года, отмечает Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА". Основной фактор - повышение ключевой ставки ЦБ. Вслед за крупнейшими госбанками ставки привлечения вынуждены поднимать и другие участники банковского рынка.

Средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках поднялась до 7,53 процента годовых. В последний раз такое было в августе 2017 года

Инфляция растет (за две недели января, по данным Росстата, она в годовом выражении набрала 0,7 процента против 0,3 процента годом ранее). Есть ожидания, что Банк России на этом фоне может снова поднять ключевую ставку (ближайшее заседание ЦБ состоится в феврале). Банки уже сейчас закладывают эту перспективу в ставки по своим продуктам, говорит в свою очередь Сергей Суверов, старший аналитик "БКС Капитал".

Помимо ключевой ставки влияние на ситуацию оказывает сокращение банковской ликвидности, полагает Денис Порывай, старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка.

Население начинает постепенно терять интерес к вкладам из-за экономической обстановки. Банки пытаются всеми возможными способами привлечь клиентов. В первую очередь за счет привлекательных условий по депозитам, добавляет Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка.

В среднесрочной перспективе положительная динамика процентных ставок по вкладам сохранится, считает Кристина Суровнева, аналитик группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Период повышения доходности вкладов близится к завершению, однако в ближайшие полгода они еще могут вырасти на 0,25-0,50 процентного пункта, прогнозирует Сергей Суверов. Эту точку зрения разделяет и Денис Порывай. "У населения есть опасения, что курс рубля будет слабеть, - говорит он. - 15 января Банк России возобновил закупку валюты на внутреннем рынке в интересах минфина в рамках бюджетного правила (на приобретение иностранной валюты тратятся дополнительные доходы, полученные за счет разницы между фактической стоимостью нефти и той, которая была заложена в бюджете. Забирая с рынка доллары, он дает ему рубли. - Прим. ред.). Пока непонятно, насколько регулярными будут эти операции, но они могут оказать не самое положительное влияние на рубль".

Высокие ставки нужны банкам, чтобы повысить интерес граждан к депозитам

Это, по словам аналитика, заставляет население двигаться в доллары. "В прошлом году те, кто купил доллары в начале года и просто хранил их даже под нулевой ставкой, выиграли, - констатирует Порывай. - Чтобы помешать переводу накоплений граждан в доллары и стимулировать их продолжать хранить деньги в рублях на депозитах, банкам также нужны высокие ставки".

Детали

Что происходило с ключевой ставкой

В декабре 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта - до 17 процентов, потом она постепенно снижалась. Следом двигалась и доходность депозитов. В июне 2018 года максимальная процентная ставка по вкладам опустилась до 6,05 процента годовых. Рост их доходности возобновился в августе 2018 года: банки страховались от оттока депозитов и готовились к повышению ключевой ставки ЦБ - оно произошло в середине сентября. После этого они стали поднимать ставки и по кредитам. Впрочем, ЦБ отрицает прямое влияние динамики ключевой ставки на стоимость привлечения и размещения ресурсов (те самые депозиты и кредиты). Ценообразование на депозитно-кредитном рынке непосредственно привязано к структуре доходности облигаций федерального займа, а не к ключевой ставке. Напрямую она влияет только на стоимость коротких денег, объяснял в интервью "РГ" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.