Супруг королевы Великобритании попал в аварию

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, попал в автомобильную аварию. Здоровью 97-летнего герцога Эдинбургского ничто не угрожает.
Инцидент произошел в графстве Норфолк неподалеку от Сандрингемского дворца, передает издание The Express.
В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Участником происшествия является еще одна машина. На фото с места аварии видно, что одно из транспортных средств завалилось на бок.
FIRST PICTURES: The Duke of Edinburgh was driving near the Sandringham Estate when his Range Rover overturned. pic.twitter.com/j1ZGT7sMRu— Charlie Proctor (@MonarchyUK) 17 января 2019 г.