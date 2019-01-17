Супруг королевы Великобритании попал в аварию

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, попал в автомобильную аварию. Здоровью 97-летнего герцога Эдинбургского ничто не угрожает.

Инцидент произошел в графстве Норфолк неподалеку от Сандрингемского дворца, передает издание The Express.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Участником происшествия является еще одна машина. На фото с места аварии видно, что одно из транспортных средств завалилось на бок.