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17.01.2019 22:05
Рубрика: В мире

Супруг королевы Великобритании попал в аварию

Текст: Александр Ленин

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, попал в автомобильную аварию. Здоровью 97-летнего герцога Эдинбургского ничто не угрожает.

Фото: kinopoisk.ru
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Инцидент произошел в графстве Норфолк неподалеку от Сандрингемского дворца, передает издание The Express.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Участником происшествия является еще одна машина. На фото с места аварии видно, что одно из транспортных средств завалилось на бок.

В мире Европа Великобритания
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