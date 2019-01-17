Только 6 процентов россиян доверяют микрофинансовым организациям

Только 6 процентов россиян ответили, что доверяют микрофинансовым организациям (МФО), показали результаты ежегодного опроса аналитического центра НАФИ, проведенного в ноябре 2018 года. По сравнению с 2017 годом показатель вырос в пределах статистической погрешности - с пяти до шести процентов. В 2015 году о доверии МФО заявили 11 процентов опрошенных, а в 2016-м их доля упала до восьми процентов.

Банкам доверяют гораздо больше людей - 65 процентов опрошенных (причем 16 из них доверяют полностью и 49 - "скорее доверяют"). Это на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее. Тогда, в 2017-м, уровень доверия россиян к банкам упал сразу на семь процентных пунктов. Эксперты связывают это с чередой отзывов лицензий у ряда крупных кредитных организаций. Сейчас такое случается реже, и люди перестали эмоционально реагировать на подобные факты, поэтому и уровень доверия к банкам стал постепенно восстанавливаться, - говорит руководитель направления финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Юрий Войнилов.

В конце 2018 года 41 процент опрошенных россиян полагали, что российская банковская система будет стабильна, и банкротиться будут только отдельные мелкие и средние банки, и только 14 процентов высказались пессимистично, ожидая банкротства ведущих банков.