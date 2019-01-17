Три человека получили ранения на пожаре в университете Лиона

Explosion sur le campus de la Doua à Lyon (bâtiment Mendes) pic.twitter.com/btbeEiG2KJ — eliote.pk (@eliote_sama) 17 января 2019 г.

Пожарные взяли под контроль возгорание, возникшее в результате взрыва на крыше здания в университете Клода Бернара (Лион 1).

Об этом сообщается в Twitter вуза.

Инцидент случился утром 17 января. При проведении работ на крыше здания Менделя произошел взрыв газовых баллонов, которые впоследствии загорелись.

В результате легкие ранения получили три человека. Сейчас зона вокруг места происшествия закрыта до дальнейших распоряжений.