Три человека получили ранения на пожаре в университете Лиона

Explosion sur le campus de la Doua à Lyon (bâtiment Mendes) pic.twitter.com/btbeEiG2KJ— eliote.pk (@eliote_sama) 17 января 2019 г.
Пожарные взяли под контроль возгорание, возникшее в результате взрыва на крыше здания в университете Клода Бернара (Лион 1).
Об этом сообщается в Twitter вуза.
Инцидент случился утром 17 января. При проведении работ на крыше здания Менделя произошел взрыв газовых баллонов, которые впоследствии загорелись.
В результате легкие ранения получили три человека. Сейчас зона вокруг места происшествия закрыта до дальнейших распоряжений.
Important incendie sur la campus de la Doua au Nord de Lyon pic.twitter.com/XkMiGOPc9D— Florent Derue (@florentderue) 17 января 2019 г.