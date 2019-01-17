Туркменистан держит границу с Афганистаном под контролем

Туркменистан 17 января заявил, что ситуация на границе с Афганистаном находится под контролем, и "несмотря на сложную ситуацию на афганской земле, на сегодняшний период реальных обстоятельств, представляющих угрозу нападения на туркменскую границу, не наблюдается".

Об этом сообщает новостной портал Turkmenportal со ссылкой на погранслужбу страны.

Также, по данным источника портала, в Туркменистане нет информации о подготовке к мобилизации резервистов, а потенциальные угрозы туркменские военные способны отразить с действующим личным составом.

Между тем ранее появилась информация, что в Афганистане рядом с туркменской границей наблюдается большое скопление боевиков различных неправительственных вооруженных группировок.

Многие эксперты полагают, что Афганистан сейчас вступил в стадию "переходного периода", который изменит его облик, и это может произойти как раз в 2019 году.

"Стороны конфликта - и талибы, и Кабул - осознали наличие тупика и невозможности своей военной победы. Подобное понимание пришло и в мировые столицы", - пишут в статье "Афганская игра без нулевой суммы", опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике", эксперт РСМД Георгий Асатрян и глава Центра международной кооперации Нью-Йоркского университета Барнетт Рубин.

При этом спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Вашингтон и Кабул договорились вместе оказывать военное давление на талибов, чтобы принудить их к мирным переговорам. Напомним, днем ранее движение "Талибан" (запрещено в РФ) в очередной раз распространили заявление, в котором сказано, что они отказываются от переговоров, если в их ходе не будет поставлен вопрос о выводе иностранных войск с территории Афганистана.

Как пояснил "РГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев, скопление боевиков у туркменской границы не обязательно означает подготовку к массированной атаке. Вполне вероятно, что главная их цель - продемонстрировать нестабильность в Афганистане и помешать развитию международных проектов, а также - стабилизации политической обстановки.

Комментарий

Александр Князев:

Туркмения, как известно, не относится к числу стран, открытых в информационном плане, тем более по таким щепетильным вопросам, как ситуация на границе. Вообще, перманентная нестабильность на афганско-туркменском участке стала темой, постоянно опровергаемой государственными структурами Туркмении, в последние примерно четыре года. Когда эта нестабильность, собственно, вышла на уровень, вызывающий беспокойство у стран-соседей, стран-партнеров Туркмении, у всех внешних акторов, обеспокоенных состоянием региональной безопасности. Тем более, что среди стран Центральной Азии Туркмения в контексте безопасности имеет особое значение в силу выхода на Каспий и к Кавказскому региону и протяженной границы с Афганистаном.

В силу закрытости страны детально говорить о ситуации не приходится. Попытки прорывов из Афганистана через границу - с разной степенью успешности - имели место в последние годы. Но проблема, наверное, все-таки не только и не столько в угрозах извне, сколько в том, что ряд находящихся в сопредельных афганских провинциях антиправительственных группировок имеют связи с радикальным подпольем в самой Туркмении, особо беспокойными в этом плане являются Серахский, Тедженский и Марыйский оазисы, административно входящие в Марыйский велаят, где и в целом латентные протестные настроения всегда были по ряду причин выше, чем по Туркмении в целом.

Попытки прорыва локальных групп боевиков через границу - случавшиеся раньше и возможные в перспективе - важны не сами по себе, хотя в туркменской эмиграции и есть потомки тех, кто покинул территорию Туркмении в 1920-1930-х годах, мечтающие о реституции своих "родовых земель". Они в основном находятся-то не в Афганистане, и связи их с группировками на территории Афганистана вряд ли сильны и устойчивы. Любая вооруженная группировка, подобная тем, о которых мы говорим, в современном мире не бывает самостоятельной, она обязательно выполняет определенный политический заказ.

Можно обратить внимание на то, что реперные точки активности боевиков четко совпадают с ключевыми пунктами маршрута и инфраструктурных объектов будущего газопровода ТАПИ, у которого противников едва ли не больше, чем сторонников. Суть заказа в нынешней ситуации, возможно, состоит не в каком-то вторжении и ведении боевых действий в Туркмении, а в поддержании нестабильности, создании условий, когда невозможны какие-то реальные работы по реализации проекта. И, самое главное, нестабильность должна отторгнуть от проекта потенциальных инвесторов, с поиском которых у руководства Туркмении и без того больше проблем, нежели успехов.

Движению "Талибан" территория Туркмении, да и граница, малоинтересны, для них присутствие в этом регионе - лишь эпизод общей войны против войск кабульского правительства, США и НАТО. Параллельно талибские отряды и просто ведут конкурентную войну с немногочисленными группировками возрождающегося Исламского Движения Узбекистана, "Исламского государства" (запрещено в РФ) и множеством других боевых группировок, большинство из которых носят, скорее, криминальный характер. Вызывает большие сомнения называемая в СМИ численность в 20 тысяч боевиков - в реальных условиях 2-3 провинций это просто нереально, да для выполнения стоящих перед ними задач столько и не нужно. Называемую цифру можно уверенно уменьшить на порядок. Но специфика боевой деятельности этого контингента такова, что это тоже немалая угроза.

Существует и оценка эффективности вооруженных сил Туркмении, она довольно низка и это уже не объясняется только военной доктриной страны, объявившей нейтралитет. Примерно до 2014 года имела место ситуация, когда основной потенциал силовиков был сосредоточен не на отражении внешних угроз, а на контроле и поддержании внутренней стабильности в Туркмении. После того, как появилась пограничная проблема, руководство страны предприняло ряд действий: увеличена численность личного состава пограничных войск, предприняты меры по повышению профессиональной компетентности офицерского состава, усилена военно-техническая составляющая.

Но есть большие сомнения в готовности пограничных войск противостоять иррегулярным наступательным боевым действиям, в том числе из-за слабой мотивации военнослужащих, зачастую насильно призываемых на службу. Возведенный же в некую идеологему нейтралитет не позволяет обратиться за помощью к кому-либо, хотя в случае возникновения действительно серьезных угроз другого выхода у Ашхабада просто не будет. И в этом случае актуальным будет вопрос, на который пока вряд ли существует убедительный ответ: к кому именно может обратиться руководство Туркмении за военной помощью.