В Болгарии руководители скрыли в декларациях доходы любовниц

В Болгарии депутаты, министры и некоторые высшие чиновники не указали в своих декларациях доходы жен, с которыми живут в гражданском браке. К такому выводу пришла комиссия по противодействию коррупции, подводившая итоги года, сообщает информационный портал Mediapool.

По закону, лица, занимающие высшие публичные должности, должны включать в декларации также и имущество людей, с которыми живут на супружеских началах. В то же время руководители имеют право обратиться с запросом, чтобы данные их партнеров не публиковались в открытом доступе на сайте комиссии. Эти сведения тогда будут носить служебный характер.

В текущем году подача таких запросов от управленцев разного уровня и парламентариев носит массовый характер, заявили представители комиссии. "Мы выполняем распоряжение, соответственно, в графе "публичный отчет" имена и данные о доходах и имуществе гражданских жен руководителей обнародованы не будут", - пояснили специалисты.

Комиссия уточнила, что в Болгарии декларировать доходы жен должны, в том числе, президент, премьер, министры и их заместители. Кроме того, в этот список попадают депутаты парламента, евродепутаты, начальники различных ведомств, руководство Болгарского национального банка, руководители служб, мэры, советники общин, а также высшие офицеры. Юристы полагают, что существующий порядок ставит в неравное положение высших руководителей и других служащих, которые должны подавать сведения о доходах жен. Тем более что зафиксированы случаи использования гражданскими женами покровительства высокопоставленных мужей в интересах бизнеса.