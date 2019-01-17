В Британии запретили фотографировать под юбками

Британский парламент принял новый закон, запрещающий тайное фотографирование под юбками или одеждой женщин (Upskirting). За правонарушение грозит лишение свободы до двух лет. Распоряжение распространяется также на территорию Уэльса, сообщает газета The Independent.

"Это ясный сигнал к тому, что преступники будут наказаны", - заявила министр юстиции Великобритании Люси Фрейзер. По ее словам, в результате отвратительного вторжения в частную жизнь жертвы чувствуют себя униженными и подавленными.

Министр похвалила молодую британскую писательницу, 27-летнюю Джину Мартин, которая немало поспособствовала принятию закона. В июле 2017 года на музыкальном фестивале в Лондоне Джина отвергла настойчивые приставания некоего молодого человека. После этого он тайно сделал снимок белья девушки и направил другу с помощью смартфона. После недолгих разбирательств полиция отпустила хулигана.

Однако Мартин не собиралась сдаваться. Она обратилась за помощью в социальных сетях и собрала свыше 100 тысяч подписей, необходимых для инициирования соответствующей петиции в парламент. За время подготовки обращения девушка подверглась многочисленным нападкам и прямым угрозам.

Законопроект о запрещении тайных снимков поначалу заблокировал депутат от Консервативной партии. Однако затем правительство Терезы Мэй выступило с межпартийной инициативой и провело документ в нижней палате парламента.

Напомним, в последнее время Upskirting превратился в Британии в настоящую эпидемию. Преступники делают снимки в общественных местах с помощью смартфонов или скрытых камер. За последние два года полиция зарегистрировала 78 подобных инцидентов и лишь в одиннадцати случаях предъявлено обвинение.