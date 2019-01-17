В Будапеште задержан футбольный "разоблачитель"

В Будапеште задержан основатель проекта Football Leaks 30-летний португалец Руи Пинту. По данным издания Sabado, его обвиняют в краже электронных документов португальских футбольных клубов "Бенфика", "Порту" и "Спортинг".

Кроме того, Пинту взламывал сайты с перепиской, контрактами игроков, а также документы, порочащие как клубы, так и конкретных футболистов.

В ноябре прошлого года Football Leaks опубликовал материалы, которые нанесли удар по репутации президента ФИФА Джанни Инфантино.

Однако факты для разоблачений Пинту не всегда добывал законным путем. За это его венгерская полиция и задержала. Теперь он будет экстрадирован на родину в Португалию, где его, по предположениям экспертов, могут отправить за решетку лет на десять.

Пока же неизвестно, что будет с Football Leaks, которая со штаб-квартирой в Будапеште действовала с 2015 года.