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17.01.2019,  
10:32
Текст:  Николай Грищенко

В ФРГ истребители Tornado назвали музейными экспонатами

Состоящие на вооружении бундесвера истребители-бомбардировщики Tornado германские СМИ сравнили с музейными экспонатами. Несмотря на это самолеты останутся на вооружении минимум до 2025 года, так как Минобороны ФРГ не может определиться с их заменой.
Фото: Kevin.Gruenwald/wikipedia.org Фото: Kevin.Gruenwald/wikipedia.org
Фото: Kevin.Gruenwald/wikipedia.org

Первый полет реактивный самолет с крылом изменяемой стреловидности, разработанный немецкими, британскими и итальянскими авиконструкторами, совершил в 1974 году. На вооружение немецкой армии самолет поступил в начале 80-х годов.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Однако спустя десятилетия, как сообщает газета Die Welt, истребители Panavia Tornado появились в качестве экспонатов в авиационных музеях США, Болгарии и Германии. Инспектор военно-воздушных сил Германии, генерал-лейтенант Инго Герхартц также признал, что предпочел бы видеть Tornado только в музее военной истории.

Дело в том, что расходы на эксплуатацию старых самолетов растут, становится все сложнее обеспечивать их нужными запчастями и гарантировать безопасность полетов. Кроме того, процесс подготовки пилотов для Tornado стал неоправданно долгим. По данным газеты, с 2017 года был обучен лишь один пилот и четыре оператора бортовых систем вооружения истребителя.

Напомним, что весной прошлого года в СМИ появился доклад Минобороны ФРГ, где говорится: все 93 истребителя-бомбардировщика Tornado не могут выполнять поставленные командованием НАТО задачи из-за устаревшего оборудования. Электроника на них была установлена еще в 1980-е годы. На самолетах нет ни системы шифрования данных (то есть переговоры пилотов легко прослушать), ни системы распознавания "свой-чужой".

Справка "РГ"

Panavia Tornado - боевой реактивный самолет с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в начале 1970-х годов. Существует в двух основных модификациях: истребитель-бомбардировщик IDS и перехватчик ADV. Является одним из основных боевых самолетов НАТО. Состоит на вооружении Саудовской Аравии, Великобритании, Германии и Италии. Широко использовался во время боевых действий в Ираке и на Балканах.

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