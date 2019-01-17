В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте

Февраль в столичном регионе будет "зимним", сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Средняя температура месяца - в пределах минус 12-15 градусов. Не стоит рассчитывать москвичам и на теплый март.

А вот в целом в Центральном федеральном округе, по предварительным расчетам, температура в марте будет около и чуть выше нормы.

Теплее, чем март 2018 года, ожидается март 2019 года в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального и Приволжского федеральных округов. Ниже, чем в марте 2018 года, средняя температура воздуха может быть на Чукотке. На большей части Сибирского и Уральского федеральных округов температура будет соответствовать норме или чуть превышать ее.

В норме ожидается температура в марте на Камчатке, в Якутии, в Приморском крае. Теплее, чем год назад, может быть на юге - в Краснодарском и Ставропольском краях.