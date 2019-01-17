В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в этом году половодья

Высота снега на европейской территории России в этом году в два раза превышает норму. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, чем больше снега, тем лучше почва окажется насыщена влагой весной. Тем более, что глубина промерзания почвы в этом году существенно меньше обычных значений. Для природы это хорошо. А вот для людей может представлять опасность, так как значительный снежный покров создает предпосылки для заметного половодья.

"Точные прогнозы весеннего половодья можно будет дать в феврале", - отметил Вильфанд.