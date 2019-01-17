Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект, который прописывает порядок закрытия ветхих колоний в том случае, если местные власти возражают.

Тюремное ведомство, начиная с 2011 года, проводит активную работу по ликвидации старых казенных домов. Под сокращение попадают такие места, где сидеть уже неприлично: все старое, все изношенное. Однако нередко за приговоренные тюрьмы вступаются местные власти. В дальних регионах колонии часто являются градообразующими предприятиями. Региональные власти всерьез опасаются, что без тюрьмы маленькие поселки не выживут, и дело не только в том, что резко сократится число рабочих мест, в целом жизнь начнет уходить из места.

Судя по пояснительной записке, именно из-за этого непросто решался вопрос, например, при закрытии знаменитого "Черного беркута" - колонии в Свердловской области. Еще летом оттуда увезли последнего заключенного, и колония пустует. Однако, по некоторым данным, формального решения о закрытии еще не принято. Понятно, что тюрьму уже ничто не спасет, ремонту и обновлению она не подлежит. Однако людям, которые живут рядом, тоже нужны гарантии, что жизнь не ухудшится.

Нередко против закрытия ветхих колоний в дальних уголках активно возражают местные власти

Законопроект внесло в Госдуму правительство страны. Инициатива вносит поправки в Закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", проясняющие, как решать судьбу колонии, когда есть спор. При наличии разногласий окончательное решение будет принимать правительство страны, но прежде минюст организует обсуждение проблемы с региональными властями.