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17.01.2019 13:11
Рубрика: В мире

В Грузии зафиксирована вспышка кори

Текст: Юрий Когалов

В Грузии с начала года серьезно увеличилось количество заболевших корью. Об этом проинформировал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, за последние две недели значительно возросло число случаев заболевания корью. "В ближайшие дни правительство примет решение о радикальных мерах по борьбе с этой болезнью", - отметил Гамкрелидзе, добавив, что "население должно обратиться за бесплатными прививками", поскольку не допустить эпидемии можно только при помощи вакцинации.

По данным главы центра по контролю заболеваний, с начала года было зафиксировано 312 случаев кори, последние показатели превышают данные по числу заболевших в прошлые годы. Возраст пациентов составляет в основном от 20 до 40 лет, хотя среди них есть и дети. Заболевшие есть по всей стране.

Кстати, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по итогам 2018 года Грузия занимает третье место в Европе после Сербии и Украины по количеству случаев заболевания корью.

В Грузии также свирепствует грипп. Количество госпитализированных по подозрению в вирусе гриппа H1N1, по данным министерства здравоохранения и социальной защиты, превысило 850 человек. Около 15 человек скончались, в основном это связано с поздним обращением за помощью, осложнениями и сопутствующими заболеваниями.

На этом фоне вспоминаются заявления, сделанные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе в сентябре. Он обвинил американских военных в проведении испытаний биологического и бактериологического оружия над людьми на территории Грузии. По его словам, это делалось, а может и делается до сих пор, под видом обеспечения больных людей различными лечебными вакцинами. О секретных экспериментах, проводящихся американскими военными и частными подрядчиками США в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара, наглядно свидетельствуют переданные ему из Грузии документы.

Гиоргадзе подчеркнул, что абсолютно доверяет передавшим бумаги людям и исключает возможность провокации.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт на окраине Тбилиси в 2011 году, когда президентом страны был Михаил Саакашвили. Официально центр изучает опасные инфекции и вирусы - сибирскую язву, чуму, свиной грипп, а также их возбудителей. При этом курировали его деятельность с момента открытия не медики, а американские военные, на открытии центра присутствовал замглавы Пентагона.

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В конце декабря руководитель Роспотребнадзора главный санитарный врач РФ Анна Попова отмечала, что в этом центре в результате "экспериментального" лечения умерли десятки людей, причем многие - практически одномоментно, в один день, все эти факты вызывают большую тревогу.

"Вопрос в том, в чьих интересах работают такие лаборатории. Страны, которые принимают таких "помощников", рискуют потерять суверенитет в части биологической безопасности, подвергают риску, в первую очередь, своих собственных граждан, - рассказала Попова. - В Грузии сегодня 10 биолабораторий, которые контролируются военным ведомством США. В Казахстане - 10, в Узбекистане - 3, в Азербайджане - 8, в Армении - 7, на Украине - 11". Тревогу в Москве вызывает то, что эти страны имеют общие границы с Россией. "Миграция населения будет только усиливаться. И это еще один риск современности. Инфекции распространяются очень быстро: сегодня авиакомпании перевозят более 4 млрд пассажиров в год, - подчеркнула Попова. - Мы должны учитывать эти возрастающие риски".

В мире экс-СССР Грузия
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