В японском отеле уволили роботов за профнепригодность

Машины так и не смогли превзойти человеческие способности, по крайней мере в одном отдельно взятом отеле на территории японской префектуры Нагасаки. Постояльцы гостиницы под названием "Хэнна" (в переводе с японского - странный, необычный, оригинальный) в городе Сасебо остались недовольны качеством услуг, которые им оказывали роботы.

В результате руководство отеля было вынуждено распрощаться почти с половиной "умных устройств". В настоящий момент вахту продолжают нести 15 роботов. При этом первоначально в штате числилось 27 машин. Устройства быстро устаревают, а их своевременная замена - недешевое удовольствие, жалуются представители руководства гостиницы. Высокотехнологичные машины часто дают сбои и пока еще не способны своевременно реагировать на быстрое изменение ситуации, приспосабливаться к настроению клиентов и правильно оценивать все их пожелания. Существуют сложности и с простейшими операциями, к примеру, с копированием документов постояльцев при заезде в гостиницу.

Особое недовольство у путешественников возникло, когда голосовые помощники в номерах стали воспринимать их храп за команды. "Чем я могу помочь?" - твердили незадачливые девайсы всю ночь напролет, так и не позволив выспаться туристам. Вероятно, избалованным идеальным сервисом Страны восходящего солнца японцам было не очень приятно видеть холодную машину вместо согнувшегося в низком японском поклоне отутюженного и вышколенного портье, готового моментально откликнуться на любую просьбу клиента.

Отель "Хэнна", несмотря на возникшие неурядицы, пытается сохранить за собой реноме прогрессивной гостиницы и пока окончательно не отказывается от планов достичь цели, когда там будут заправлять только машины - и не единого человека. Роботы остались на ресепшен гостиницы. Помимо гуманоида в образе симпатичной девушки с азиатской внешностью там стоят забавные велоцирапторы. Роботы-пылесосы по-прежнему используются для уборки номеров и некоторых других помещений.

Японский отель "Хэнна" в Сасебо был открыт в 2015 году и сразу получил мировую известность. За амбициозную попытку отказаться от человеческого труда и полностью возложить обязанности по обслуживанию постояльцев на роботов гостиница была включена в Книгу рекордов Гиннесса. Примечательно, что отели с роботами под вывеской "Хэнна" стали появляться и в других населенных пунктах японского архипелага. Так, 17 января в городе Фукуока открыла свои двери уже десятая по счету такая гостиница. Организаторы рассчитывают, что в этом году отели с роботами появятся в Осаке и Киото, крайне популярных среди иностранцев.