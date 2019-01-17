В японском отеле уволили роботов за профнепригодность

Новости

Путина у храма в Сербии встретили тысячи человек 21:28
Посольство РФ: Мы на связи с капитаном арестованного в Британии судна 21:26
Суд в Швейцарии снял арест с акций "Газпрома" 21:16
В Москве на парковке прогремел взрыв: погиб мужчина 21:09
Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе 21:08
Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 20:55
Путин назвал создание армии Косово провокацией 20:55
Итальянский город распродает дома по одному евро 20:39
Geely показала флагманский купе-кроссовер 20:38
"Золотой бедуин" "Дакара" украсил победную коллекцию "КамАЗ-мастер" 20:17
Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии 20:03
Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 20:16
Рубрика: В мире

Машины сдались

В японском отеле уволили роботов за профнепригодность
Текст: Александр Ленин
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Машины так и не смогли превзойти человеческие способности, по крайней мере в одном отдельно взятом отеле на территории японской префектуры Нагасаки. Постояльцы гостиницы под названием "Хэнна" (в переводе с японского - странный, необычный, оригинальный) в городе Сасебо остались недовольны качеством услуг, которые им оказывали роботы.
На ресепшене гостиницы "Хэнна" в японском городе Сасебо гостей встречают роботы-велоцирапторы. Фото: www.h-n-h.jp На ресепшене гостиницы "Хэнна" в японском городе Сасебо гостей встречают роботы-велоцирапторы. Фото: www.h-n-h.jp
На ресепшене гостиницы "Хэнна" в японском городе Сасебо гостей встречают роботы-велоцирапторы. Фото: www.h-n-h.jp

В результате руководство отеля было вынуждено распрощаться почти с половиной "умных устройств". В настоящий момент вахту продолжают нести 15 роботов. При этом первоначально в штате числилось 27 машин. Устройства быстро устаревают, а их своевременная замена - недешевое удовольствие, жалуются представители руководства гостиницы. Высокотехнологичные машины часто дают сбои и пока еще не способны своевременно реагировать на быстрое изменение ситуации, приспосабливаться к настроению клиентов и правильно оценивать все их пожелания. Существуют сложности и с простейшими операциями, к примеру, с копированием документов постояльцев при заезде в гостиницу.

Фото: РИА Новости
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности

Особое недовольство у путешественников возникло, когда голосовые помощники в номерах стали воспринимать их храп за команды. "Чем я могу помочь?" - твердили незадачливые девайсы всю ночь напролет, так и не позволив выспаться туристам. Вероятно, избалованным идеальным сервисом Страны восходящего солнца японцам было не очень приятно видеть холодную машину вместо согнувшегося в низком японском поклоне отутюженного и вышколенного портье, готового моментально откликнуться на любую просьбу клиента.

Отель "Хэнна", несмотря на возникшие неурядицы, пытается сохранить за собой реноме прогрессивной гостиницы и пока окончательно не отказывается от планов достичь цели, когда там будут заправлять только машины - и не единого человека. Роботы остались на ресепшен гостиницы. Помимо гуманоида в образе симпатичной девушки с азиатской внешностью там стоят забавные велоцирапторы. Роботы-пылесосы по-прежнему используются для уборки номеров и некоторых других помещений.

Японский отель "Хэнна" в Сасебо был открыт в 2015 году и сразу получил мировую известность. За амбициозную попытку отказаться от человеческого труда и полностью возложить обязанности по обслуживанию постояльцев на роботов гостиница была включена в Книгу рекордов Гиннесса. Примечательно, что отели с роботами под вывеской "Хэнна" стали появляться и в других населенных пунктах японского архипелага. Так, 17 января в городе Фукуока открыла свои двери уже десятая по счету такая гостиница. Организаторы рассчитывают, что в этом году отели с роботами появятся в Осаке и Киото, крайне популярных среди иностранцев.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году