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17.01.2019 05:14
Рубрика: В мире

Вандалы на погосте

Власти назвали погром на кладбище проявлением особой безнравственности
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7767 (9)
Вандалы сломали несколько десятков памятников и крестов. Фото: turmush.kg Вандалы сломали несколько десятков памятников и крестов. Фото: turmush.kg
Вандалы сломали несколько десятков памятников и крестов. Фото: turmush.kg
Широкий общественный резонанс вызвало шокирующее происшествие в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Неизвестные вандалы разгромили православное кладбище. Злоумышленники сломали на погосте несколько десятков крестов и памятников, разрушили ограды и разбросали венки.

По данным правоохранительных органов, следы погрома обнаружили местные жители, пришедшие со священником прочесть молитву об усопших, и сообщили об этом в милицию. Милиция начала расследование происшествия и ищет вандалов. Руководство областного управления внутренних дел заявило, что взяло дело под контроль.

Фото: 24.kg
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Православный погост в Ананьево можно назвать особым. На нем погребен старец Ираклий, внесенный русской православной церковью в Собор новомучеников и исповедников российских. Святой долгие годы монашествовал на побережье Иссык-Куля, в том числе - в горах над озером, где построил келью и некоторое время жил в полном уединении.

Местные жители утверждают, что вандалы повредили около девяноста могил. В милиции приводят другую цифру. Следственно-оперативные группы Иссык-Кульского ОВД и областного управления внутренних дел насчитали 37 могил, пострадавших от действий неизвестных злоумышленников.

Новость об акте вандализма быстро дошла до правительства страны. Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил органам местного самоуправления Иссык-Кульской области оказать содействие в восстановлении разрушенных на кладбище в Ананьево памятников, а силовикам - найти вандалов и привлечь их к ответственности. Глава правительства назвал произошедшее проявлением особой безнравственности.

- Уважительное отношение к памяти усопших - одна из важнейших черт, присущих народу Киргизстана, - заявил он.

Епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил призвал власти республики не только принять меры к наказанию виновных в акте вандализма, но и проводить профилактику, чтобы не допустить подобного кощунства в будущем.

- Погром на православном кладбище - поступок трусливый, подлый, бесчеловечный, - заявил он. - В любой традиционной религии кладбище как место упокоения усопших почитается священным. В христианстве - это и место, откуда совершится всеобщее воскресение умерших. Поэтому православная церковь осуждает акт вандализма. Но кто бы ни стоял за ним, это преступление ничтожной кучки подлых людей. Мы надеемся, что виновных найдут и они понесут заслуженное наказание в рамках закона.

Фото: sputnik.kg
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Глава Иссык-Кульского района Данир Иманалиев сообщил журналистам, что милиция рассматривает несколько версий произошедшего, однако озвучить их силовики пока не могут, поскольку расследование продолжается. Родственники усопших, в свою очередь, могут рассчитывать на поддержку властей. "Есть столярные цехи, и нуждающимся выдадут новые кресты", - заявил он.

Большую часть разрушений, между тем, удалось устранить в течение двух дней. По данным пресс-службы Бишкекской и Киргизстанской епархии, местным жителям помогли добровольцы, приехавшие из столицы, - священнослужители, казаки, прихожане и представители молодежи. "Восстановили 48 сломанных крестов и вернули их на могилы, - сообщают в пресс-службе. - Перед памятником преподобного Ираклия Иссык-Кульского отслужили панихиду по усопшим и обошли кладбищенские могилы с кадилом".

Кстати

Могила святого, схимонаха Ираклия Иссык-Кульского (1863 - 1937годы) на православном кладбище Ананьева на протяжении нескольких десятков лет остается местом паломничества верующих. В 2015 году на ней был установлен памятник.

В мире экс-СССР Киргизия
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