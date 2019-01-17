Российские специалисты помогут наладить в республике работу подразделений по эффективному поиску пропавших людей. Недавно в Бишкеке побывали представители известного общественного поискового движения "Лиза Алерт". О самой организации, а также о будущем сотрудничестве с киргизстанскими коллегами рассказал "РГ" координатор московского подразделения "Лиза Алерт" Владимир Бикин.

- У вашей организации необычное название. Что оно означает?

Владимир Бикин: Наш отряд образовался в октябре 2010 года. Причиной послужил случай, который произошел в подмосковном городе Орехово-Зуево. Там потерялась четырехлетняя девочка Лиза и ее тетя, с которой она отправилась в лес погулять с собакой. Естественно, родители девочки обратились в полицию, но так как в Орехово-Зуево праздновали День города, все правоохранительные органы были переведены на усиленный режим несения службы, и никто на заявление родителей особого внимания не обратил. Видимо, посчитали, что ребенок пошел гулять в сопровождении взрослого, следовательно, ничего страшного случиться не может. В общем, четверо суток поиски практически не велись.

О том, что Лиза и ее тетя заблудились в лесу, узнали близкие ее семьи. Они разместили информацию о случившемся на одном из форумов. В течение нескольких часов собрался отряд добровольцев - более 500 человек - и приступил к поискам Лизы и ее тети. На тот момент не было ни методик, ни технологий рациональной организации работы, и, конечно же, поиски велись хаотично. Приехали помочь семье девочки просто неравнодушные люди.

Женщину нашли на девятый день. Она, к сожалению, умерла от переохлаждения. Еще через сутки нашли безжизненное тело самой Лизы. Как потом показала криминалистическая экспертиза, поисковики опоздали всего на несколько часов. То есть маленький ребенок в осеннем лесу прожил один почти 10 дней. После этой трагедии было решено создать добровольческие спасательные отряды и назвать их в честь Лизы. Начинали работать с малого. Сначала в Московской области, а после география расширялась. Теперь у нас 48 региональных подразделений. "Алерт" - так называется режим поиска детей до 12 лет и взрослых старше 80 лет.

- Не могли бы рассказать подробнее о методиках поиска людей?

Владимир Бикин: Мы занимаемся поисками всех людей, за исключением тех, кого разыскивает полиция по поводу каких-то криминальных дел. К сожалению, есть и такие факты, когда родственники заявляют о пропаже человека, а он просто скрывается от уплаты алиментов, судебных приставов или коллекторов.

Организация поиска зависит от возраста человека и того, когда именно выяснилось, что он исчез, при каких обстоятельствах. Активно сотрудничаем с программой "Жди меня". Бывает, что к нам обращаются, когда человек пропал более года назад. Мы передаем информацию об этом в телепередачу. Там работают профессионалы, и у них свои методики розыска людей. Мы же работаем, так сказать, по "горячим следам".

- Чтобы стать участником вашего поискового отряда, нужна какая-то специальная подготовка?

Владимир Бикин: У нас действует жесткая субординация. Поисковики подчиняются координатору, который принимает решения, и они не оспариваются. Как правило, это человек, который может быстро проанализировать ситуацию. Ко всему прочему у координаторов большой опыт организации поисковых операций.

Конечно, к нам приходят разные люди, но их объединяет желание помочь, неравнодушие, сопереживание. В этом году у нас появилось отдельное направление работы с добровольцами-новичками. Мы рассказываем им об отряде, как себя вести на поисках, что можно, чего нельзя. Но основное требование - психическая адекватность и возраст старше 18 лет. Всему остальному можно научиться. Есть и более специализированные уроки, например, по оказанию первой помощи. Для новичков мы проводим мастер-классы по разным направлениям.

Сам по себе отряд состоит из 18 подразделений. Кто-то дежурит на круглосуточном телефоне "горячей линии". После того как поступила заявка, с заявителем связывается так называемый информационный организатор. Мы их называем инфорги. Это люди, не выезжающие на поиски. Они занимаются размещением информации в социальных сетях, прозванивают больницы, связываются с родственниками, контактируют с заявителем, проводят опрос - когда, при каких обстоятельствах пропал человек - и так далее. Для этого у нас есть специальный опросник. Также инфорг отслеживает передвижение поисковиков с начала их работы до ее завершения вплоть до прибытия домой. Это нужно, чтобы не получилось, что искали одного, а потерялся другой. Самое главное - мы начинаем работать после того, как заявитель напишет заявление в полицию.

- Но ведь полиция начинает поиски только спустя трое суток. То есть и вы будете ждать все это время?

Владимир Бикин: Вообще про трое суток - это непонятно откуда взятый миф. Полиция в России обязана принять заявление и начать действовать незамедлительно в любом случае. Без заявления мы работаем, если поиску присваивается статус "Алерт", то есть когда счет идет уже не на часы, а на минуты. Представьте, если старик или ребенок потерялся на улице, а температура минус 20 градусов, есть большая вероятность того, что он замерзнет. Мы начинаем поиск немедленно, но одновременно следим, чтобы заявитель все же обратился в полицию. Это обязательное условие. Ведь бывает и так, что родители в разводе и кто-то из них забирает ребенка, не ставя в известность другого. Мы в этом случае потратим время, когда в нашей помощи кто-то действительно будет нуждаться.

- А где сложнее организовать поиск - на природе или в городе?

Владимир Бикин: И в том и другом случае ключевым моментом является время обращения и то, кто именно потерялся. Разные бывают обстоятельства. Скажу лишь, что вероятность найти человека живым намного выше в первые сутки, а в лесу или в населенном пункте - мы особо не разделяем. Другое дело, что есть разные алгоритмы поиска. В городе пользуемся одними, на природе - другими. В лесу, может, просто нужно больше людей. Там, когда идет прочесывание, поисковики передвигаются на расстоянии двух-трех метров и находятся в поле зрения друг друга. В городе так не получится.

- Сколько примерно человек участвует в поиске?

Владимир Бикин: Каждый раз по-разному.

Если в лесу заблудился взрослый человек, то в его поисках участвует порядка 30. А разыскивать восьмилетнюю девочку из Дагестана, к примеру, несколько дней подряд собиралось до полутора тысяч человек. Она пошла в магазин и не вернулась. Когда родители забеспокоились и позвонили ей, девочка ответила, что скоро будет. Как позже выяснилось, до магазина она не дошла. Ее нашли в Каспийске и, к сожалению, уже мертвой. Смерть была насильственной.

- Может так случиться, что человеку, который заблудился в горах или лесу, потребуется экстренная медицинская помощь. Всегда ли в группе есть медики?

Владимир Бикин: Конечно, врачи принимают участие в поисках, но и другие добровольцы обязательно проходят курс оказания первой медпомощи. Его ведет Сергей Герасютенко. Он профессиональный врач и специализируется на медпомощи в экстремальных условиях. Бывает так, что раненого обнаружили в таком месте, куда ни вертолет не сядет, ни машина не проедет. Тогда оказывается помощь и начинается транспортировка пострадавшего, а медики, чтобы времени не терять, в свою очередь выдвигаются навстречу.

Ключевой вопрос

- Есть ли перспектива создания отрядов, подобных российским "Лиза Алерт", в Киргизии?

Владимир Бикин: Если в республике решат создать подобный отряд, то наши сотрудники проведут для добровольцев полевые учения. Более того, участвовать в подобных мероприятиях уже выразили готовность сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Тем более, что здесь, в условиях высокогорья, правильная организация профессионального поиска людей необходима.

Мы провели переговоры с местными активистами, у которых есть желание помогать в розыске пропавших. Хочу отметить, что в Киргизии хорошо налажен поиск альпинистов и просто туристов, которые заблудились в горах, и если к нему добавить наш опыт, то думаю, что это будет большим плюсом.