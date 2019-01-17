С первого января 2019-го в КР вместо Кодекса об административной ответственности начал действовать Кодекс о нарушениях (КОН), а вместе с ним - новые штрафы за нарушения правил дорожного движения. О том, сколько теперь придется платить водителям за непристегнутый ремень или управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в материале "РГ".

Безопасности движения и эксплуатации авто- и электротранспорта в республике в КОН посвящена 19-я глава. Она состоит из 17 статей. В Кодексе об административной ответственности, который утратил силу, последних было 77.

Как и раньше, штрафы исчисляются в расчетных показателях. Один равняется ста сомам. Однако теперь денежные взыскания с физических лиц разбиты на восемь категорий. Первая - 10 расчетных показателей, вторая - 30, третья - 55. С четвертой по восьмую - 75, 100, 125, 150, 175.

Во сколько же отныне оцениваются самые распространенные нарушения правил дорожного движения в КР? Согласно данным МВД, на первом месте по частоте - езда с непристегнутыми ремнями безопасностями. Согласно КОН, штраф за это с первого января 2019 года составляет 1000 сомов (раньше - 300). Но придется заплатить больше - 3000 сомов - за такое нарушение, совершенное вне населенных пунктов на скоростных трассах.

На втором месте по распространенности - выезд на встречную полосу и использование мобильного телефона во время движения. Раньше взыскание за первое нарушение составляло 1000 сомов, теперь - 3000. За второе - 200 сомов, а теперь - 3000.

Далее следует превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения. До января 2019 года размер штрафа за данное нарушение зависел от того, на сколько была превышена скорость. Свыше 10, но не более 20 километров в час - 500 сомов, более 40 - 2000 сомов. Теперь за езду быстрее лимита на более чем 20 километров в час лихачи заплатят 1000 сомов, на 40 километров - 7500.

Следующее наиболее частое нарушение - проезд на запрещающий сигнал светофора. Раньше за это взыскивали 1000 сомов, с первого января 2019 года - 3000. Далее идут управление автомобилем без разрешительных документов, предусмотренных ПДД (500 - от 1000 до 5500); управление технически неисправным автотранспортом (500 - от 1000 до 5500).

Отдельно стоит рассказать об изменениях, внесенных в статью о наказании пьяных за рулем машины. В утратившем силу Кодексе об административной ответственности штраф за это нарушение составлял от 10 до 20 тысяч сомов плюс - в зависимости от тяжести последствий - лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.

Отказ водителя от прохождения от освидетельствования на состояние опьянения "стоил" 10 тысяч сомов.

В Кодексе о нарушениях статья "Управление транспортным средством в состоянии опьянения" выглядит следующим образом:

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, влечет наложение штрафа восьмой (17,5 тысячи сомов) категории; передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения влечет наложение штрафа седьмой (15 тысяч сомов) категории; отказ водителя или лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение штрафа третьей (5500 сомов) категории.

Кроме того, в Кодексе об уголовных проступках, также вступившем в силу с первого января 2019 года, есть статья, в которой сказано: "Допуск к управлению автомототранспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого опьянения либо не имеющего права управления этим средством, лицом, ответственным за эксплуатацию такого транспортного средства, равно как и передача водителем либо владельцем автомототранспортного средства управления им лицу, находящемуся в состоянии опьянения либо не имеющему права управления этим средством, причинившие по неосторожности менее тяжкий вред здоровью, влекут наказание в виде штрафа второй (3000 сомов) категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью".

В целом, суммы, новых штрафов в КОН за нарушения правил дорожного движения выросли в три-пять раз. В результате, согласно предварительным расчетам, поступления в бюджет КР могут превысить миллиард сомов. В среднем ежегодно нарушители ПДД пополняют госказну на 300-400 миллионов сомов.

По словам премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева, новые штрафы, в первую очередь, направлены на обеспечение безопасности киргизстанцев.

- Зачастую нарушение правил дорожного движения представляет угрозу для жизни окружающих. Увеличение штрафов - превентивная мера. Потенциальные нарушители должны чувствовать ответственность, ведь без внутренней самодисциплины не будет порядка, - отметил глава правительства.

Кстати



С февраля 2019 года в республике вступает в силу закон об ОСАГО. Автовладельцы должны будут в обязательном порядке застраховать своих "железных коней". Полис обеспечит оплату расходов на лечение людей, пострадавших в ДТП, и ремонт машин. Штраф за управление транспортным средством без документа, подтверждающего обязательное страхование гражданско-правовой ответственности, составляет 3000 сомов. Однако взимать его начнут с июля 2019-го.

Вместе с тем

Согласно Кодексу о нарушениях, автохулиганство - умышленные действия водителя, демонстративно нарушающего общественный порядок и спокойствие граждан, выражающего явное неуважение к обществу, сопровождающееся нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - наказывается штрафом в размере 7500 сомов. Ранее размер последнего составлял от 3000 до 5000 сомов.