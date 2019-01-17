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17.01.2019 23:16
Рубрика: В мире

В Латвии начались драки между учениками русских и латышских школ

В латвийском городе Лиепая полиция бьет тревогу. Здесь регулярно регистрируют острые конфликты между учениками латышских и русских школ на национальной почве.

Как рассказал на пресс-конференции глава Лиепайского участка полиции Ингус Укстиньш, пока его подчиненным удается предотвращать массовые побоища, но небольшие стычки порой происходят, в том числе с нанесением телесных повреждений. Как пишет портал Delfi, на текущей неделе один школьник был избит на площади Яниса Чаксте, правда причина конфликта в этом случае не уточняется.

Французские протесты дошли до Латвии

"Полиция вчера получила сигнал о противостоянии на национальной почве. О том, что десятки человек планируют встретиться, чтобы "померяться силами", - привел пример Укстиньш. И добавил, что в этом случае столкновение подростков было предотвращено. Но градус конфронтации растет. Так, в социальных сетях появились группы, в которых школьники, в том числе и девушки, призывают к расправам по отношению к сверстникам другой национальности, сказал глава полиции.

Правоохранители призвали родителей подростков чаще интересоваться, чем дети занимаются в свободное время, в том числе в соцсетях.

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