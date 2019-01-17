В Москве пройдет первый зрительский фестиваль авторского кино

Первый международный зрительский фестиваль авторского кино, кинотеатр "Космос", 24-31 января

Фестивали авторского кино у нас в дефиците. А тем более бесплатные, и те, на которых показывают лучшие достижения в мировом кинематографе последних лет. Журнал "Искусство кино" совместно с Москино проведут такой. Главное, в его афише нашлось место качественным отечественным фильмам. Фестиваль поделили на три тематические программы: "Лучшее 2018", "Премьеры" и "Новая румынская волна".

А откроется киносмотр драмой "Айка" Сергея Дворцевого о шести днях жизни киргизской девушки в Москве. Картина вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Конечно, лента номинируется от Казахстана, но в России за нее "болеют" не меньше, чем на родине. Одна престижная премия в копилке фильма уже есть: исполнительница главной роли Самал Еслямова в прошлом году получила приз за лучшую женскую роль в Каннах. Кстати, сама она тоже в восторге от этой работы: "Сказка, а не роль".

В "Лучшее 2018" войдут яркие новинки прошлого года, которые получили призы на самых престижных международных кинофестивалях. В программе - история выживания девочки во время Великой Отечественной "Война Анны" Алексея Федорченко, лауреат премии в Каннах за лучший сценарий "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер, немецкая драма о встрече двух одиночеств "Между рядами", отмеченные "Золотой пальмовой ветвью", нашумевшие "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда, гангстерская мелодрама "Пепел - самый чистый белый" Цзя Чжанкэ и "Наше время" Карлоса Рейгадаса.

"Премьеры" порадуют актерским дуэтом Хавьера Бардема и Пенелопы Крус в триллере "Лабиринты прошлого" Асгара Фархади (фильм только готовится выйти в российский прокат, а на кинофестивале его можно будет увидеть раньше премьеры в России), итальянской драмеди "Благодать Люсии" и криминальной драмой с Мэттью Макконахи "Белый парень Рик".

И совсем неизведанное поле для российских кинотеатров - румынское кино. Как считают критики, оно сейчас переживает расцвет. В программу "Новая румынская волна" войдет вся современная классика кинематографа Румынии - от "Смерти господина Лазареску" Кристи Пую и "4 месяцев, 3 недель и 2 дней" Кристиана Мунджиу до "Сокровища" и "Бесконечного футбола" Корнелиу Порумбою.

Сюда же вошла историческая драма "Истерзанные сердца" Раду Жуде, действие которой происходит в 1937 году, в санатории на Черном море. Параллель с "Волшебной горой" Томаса Манна в фильме легко считывается.

А еще на кинофестивале покажут сериал. Тоже редкое явление. В кинотеатре "Звезда" 26 января состоится специальный показ всего сезона сериала "Звоните ДиКаприо!" Жоры Крыжовникова - триумфатора фестиваля "Движение" прошлого года. Съемочная группа обещает принять участие в обсуждении сериала со зрителями после просмотра.

Кстати, иностранные фильмы будут демонстрироваться на кинофестивале на языке оригинала с русскими субтитрами. А покупать билет на просмотр не нужно, нужно только предварительно зарегистрироваться на сайте.