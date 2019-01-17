В стратегии ПРО США сделали ставку на ядерное сдерживание России и КНР

В четверг в США будет обнародована новая стратегия развития американской системы противоракетной обороны. О некоторых ее ключевых моментах на специальном брифинге журналистам рассказал представитель администрации США.

По его словам, Вашингтон продолжает делать ставку на ядерное сдерживание России и Китая, однако, в первую очередь, система ПРО США направлена против "государств-изгоев", таких как Иран. Что же касается РФ и КНР, то "у них есть очень крупный и высокотехнологичный арсенал, и мы нацелены на то, чтобы сдерживать Россию и Китай в этой области", - цитирует ТАСС.

При этом представитель администрации США подчеркнул, что речь идет о наращивании ядерного потенциала, а не о расширении американской системы ПРО в мире.

На брифинге отмечалось также, что президент США Дональд Трамп стремится к налаживанию хороших отношений с обеими странами - Россией и Китаем, и что Соединенные Штаты "очень прозрачны" относительно планов в сфере противоракетной обороны.

Ожидается, что новую стратегию развития системы ПРО США американский лидер обнародует 17 января. Планируется также, что будут даны более детальные пояснения документа и распространен его текст.