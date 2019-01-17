В Польше суд признал неконституционным "антибандеровский" закон

Суд в Польше признал неконституционным закон об Институте национальной памяти. Положения документа, который в народе называют "антибандеровским", обжаловал нынешний президент страны Андрей Дуда.

По мнению лидера польского государства, использованные в документе определения "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" являются неточными, передает портал Onet.pl.

Напомним, что признанные неконституционными поправки позволяли возбудить уголовное дело против тех, кто отрицает преступления, совершенные против поляков УПА во время Второй мировой войны на Волыни и в Галичине. За это можно было получить штраф или лишение свободы на срок до трех лет.