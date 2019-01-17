В Польше судят неонацистов

Окружная прокуратура польского города Гливице в среду передала в суд обвинительное заключение в отношении организаторов и участников празднования дня рождения Гитлера. Об этом сообщает "Газета Выборча".

Само неонацистское сборище состоялось весной 2017 года в лесу неподалеку от города Водзислав Шленский. Его участники, члены неонацистской организации "Гордость и современность", были одеты в нацистскую форму, кругом развевались флаги со свастикой, угощались тортом с нацистской символикой. Весь этот шабаш удалось снять тележурналистам из TVN24. В начале 2018-го они показали снятый материал по телевидению.

Телетрансляция вызвала в стране бурю общественного негодования. Именно эта теледемонстрация послужила поводом для прокуратуры возбудить уголовное дело. Следствие длилось около года, и теперь необходимые материалы переданы в суд.

Прокуратура представила обвинительное заключение в пропаганде нацистского государственного устройства в отношении шести активистов "Гордости и современности". По делу, пишет польская пресса, проходит около 60 свидетелей и более десяти экспертов.

Главный организатор неонацистского сборища (его имя пока не раскрывается) обвиняется вдобавок ко всему в подготовке и распространении плакатов и приглашений на гитлеровское "торжество" и хранении оружия.

Кстати, первый приговор по этому делу уже вынесен. Один из фигурантов процесса смог договориться с правоохранителями об ускоренном рассмотрении обвинений в его адрес и по решению суда заплатил штраф в 3,5 тысячи долларов.