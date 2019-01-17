В Поморье пациент больницы поджег палату

В Лешуконской районной больнице Архангельской области в ночь на 17 января произошло ЧП: в 03.35 пациент поджег палату интенсивной терапии и сбежал.

Пожарный расчет ликвидировал возгорание за пять минут, никто из персонала и пациентов не пострадал, сообщил региональный минздрав.

Больничному имуществу причинен ущерб, его сумма уточняется. По словам министра здравоохранения Поморья Антона Карпунова, повреждены кардиомонитор и аппарат искусственной вентиляции легких.

Как сообщает ГУ МЧС по Архангельской области, также выгорели одеяло и подушка.

Сбежавшего пациента задержали полицейские. Поджигатель прибыл на лечение в Лешуконскую ЦРБ из Мезени. Мотивы его поступка выясняются.