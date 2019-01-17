В редакции "Российской газеты" прошла презентация книги нашего коллеги, заместителя главного редактора Николая Михайловича Долгополова, который недавно отпраздновал солидный юбилей.

Работая бок о бок с Николаем Михайловичем, поражаешься его трудолюбию. Однажды он признался, что иногда начинает работать над книгами в шестом часу утра. И такой напряженный труд продолжается до позднего вечера: редактирование материалов коллег, планерки, интервью для ведущих российских телеканалов.

Николай Долгополов пишет действительно много, о многом и уже много лет. Начинал спортивным репортером в "Комсомольской правде", одним из основателей которой был его отец. Потом больше пяти лет работал собственным корреспондентом в Париже, а до этого провел 17 трудных дней, освещая в начале мая 1986-го трагические события на Чернобыльской АЭС. Уходил из "КП" в должности первого заместителя главного редактора. С 2007-го работает замом в "Российской газете".

И по-прежнему постоянно пишет: статьи, книги, сценарии, даже снялся в роли Кима Филби в двухсерийной документальной драме Первого телеканала. Свою первую книгу в "Молодой гвардии" он опубликовал более 40 лет назад. В 1993 году вдруг появилось у журналиста - международника и бывшего редактора отдела спорта новое увлечение. Начал писать о разведке. Сначала статьи, а потом выпустил за свой счет, да еще в религиозном издательстве "Весть" книгу о разведке. Думается, дело это - богоугодное, ибо "Правда полковника Абеля", распространявшаяся женой автора, разошлась быстро.

С тех пор издано еще 11 книг о разведке. Две из них "С ними можно идти в разведку" и "Вартанян" в разные годы удостаивались литературной премии Службы внешней разведки России, а "Гении внешней разведки" стали лауреатом премии Александра Невского. Почти все книги Долгополова выходили в свет в "Молодой гвардии", шесть из них (пять бестселлеры!) представлены в престижнейшей серии "Жизнь замечательных людей". При этом, как однажды заметил автор, при беседе с разведчиками, нелегальными или легальными, "нельзя раздражать собеседника, самовольно перепрыгивать через красные флажки".

Чего стоят эти имена - первый Герой Советского Союза среди нелегалов Геворк Вартанян и его супруга Гоар, начавшие работать в нелегальной разведке в Тегеране в годы Второй мировой войны в юношеском возрасте. Надежда Троян - резидент оперативной группы "Артур", которая действовала в Минске, и принимала активное участие в подготовке операции по уничтожению гауляйтера Вильгельма Кубе, немецкого палача. С кем только не посчастливилось общаться. Герои России Владимир Барковский, Александр Феклисов, Моррис Коэн, Алексей Козлов и еще кое-кто, значащиеся в книгах как славные "товарищи Икс". А чего стоят рассказы генерала Юрия Дроздова, на протяжении 12 лет возглавлявшего нелегальную разведку. И все же в чем все же отличие книг Долгополова от других изданий подобного рода? Главное - он знал и знает многих своих героев. И еще относится к ним с истинной любовью.

А буквально на днях появилась на прилавках магазинов книга "Гении разведки", выпущенная в необычном, можно сказать, несколько футуристическом исполнении, конечно, в любимой "Молодой гвардии", представители которой сказали теплые слова о юбиляре. Как считает генеральный директор издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин, книги о разведчиках могут внести огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

"Гении разведки" - своеобразный отчет за четверть века напряженной и всегда непростой работы в сфере, которая раньше таилась под замком "совершенно секретно". И герои разведки находились под этим грифом десятилетиями. О них мало кто знал, разве что узенький круг посвященных. А сейчас они предстали перед народом. Героям, издательству, писателю есть чем гордиться. Ведь люди эти - действительно несгибаемые интеллектуалы, технари, умницы, полиглоты. Некоторые из них относятся к самой засекреченной в разведке профессии - нелегалов. Доверие этих людей позволило рассказать не все, однако вполне достаточно, о деяниях советской, российской разведки. Увы, почти все великие ушли. Но не тихими и незамеченными, а в последние годы своей жизни раскрывшимися перед писателем, который представил, раскрыл их читателю.