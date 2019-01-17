В России выберут лучшие предприятия по качеству

В России стартовал конкурс на соискание премии правительства в области качества 2019 года.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, эта премия, с одной стороны, индикатор развития технологий управления в отраслях российской промышленности. С другой - инструмент для их модернизации.

"За последние два года количество участников конкурса выросло в шесть раз, а это значит, что все больше отечественных предприятий сегодня делают ставку на качество не только производственных, но и управленческих процессов", - говорит Мантуров.

Соискатели на премию проходят двойной отбор. Сначала они направляют заявку. Комиссия отбирает лучшие, и на предприятия, попавшие во второй тур, направляется аудит. В его ходе эксперты тщательно диагностируют работу предприятий по ряду критериев. Учитываются клиентоориентированность, стратегические цели, методы управления персоналом, ресурсами и процессами. Организации, которые ориентируются еще и на применение инструментов бережливого производства, могут получить дополнительные баллы.

Модель конкурса гармонизирована с EFQM Global Excellence Award - самой престижной международной наградой за деловое совершенство организации.

Тщательная диагностика внутренних процессов и помощь экспертов премии в улучшении качества менеджмента может повысить эффективность деятельности предприятий.

Премии правительства в области качества 20 лет. С 2017 года функции секретариата конкурса переданы Роскачеству.