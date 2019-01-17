В США арестован мужчина за подготовку нападения на Белый дом

В США арестовали мужчину, который готовил нападения на несколько федеральных объектов, в том числе на Белый дом.

Обвинения предъявлены 21-летнему Хашеру Джалялю Тахибу. Его дело рассмотрит суд в городе Атланта.

В ФБР рассказали, чтоТахиб собирался совершить теракты у статуи Свободы в Нью-Йорке, у монумента Вашингтона и мемориала Авраама Линкольна в столице страны. В момент задержания у обвиняемого не было оружия или взрывчатки.

Тахиба арестовали при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием. Ранее в поведении и высказываниях парня были замечены признаки экстремизма.