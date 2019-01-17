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17.01.2019 01:32
Рубрика: В мире

Парк вместо СИЗО

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7767 (9)
Парк планируют разбить в Бишкеке на месте следственного изолятора N1, известного как "централ". Здание, которое считается одним из старейших в столице Киргизии, предполагают снести в течение ближайших лет. Эту возможность, по крайней мере, предусматривает проект детальной планировки города, обсуждаемый межведомственной комиссией.

По данным НИИ градостроительства, СИЗО-1 планировали снести еще во время СССР, поскольку спецобъект размещается практически в центре города, в зоне развития уличной сети. Рядом с ним расположены многоэтажные жилые дома, обитателей которых соседство с "централом" по понятным причинам не радует. Тем более, что этот следственный изолятор - крупнейший в стране, и здесь содержатся не только те, кто только ожидает суда, но и осужденные, которых готовят к отправке в исправительные колонии.

Названа одна из главных причин смертности в Киргизии

За счет переноса изолятора, который вместе с прилегающей территорией занимает площадь около двух гектаров, градостроители также предлагают продлить улицу Ибраимова - одну из оживленных автотрасс города. Это позволит оптимизировать транспортный поток через центр столицы.

Куда переместят "централ", неясно. Предполагается, что место под него отведут на окраине столицы. Впрочем, как утверждают в Государственной службе исполнения наказаний, до тех пор, пока не решен вопрос финансирования строительства нового здания и само оно не возведено, СИЗО-1 останется на прежнем месте.

Кстати

Согласно проекту детальной планировки, в Бишкеке в ближайшие годы будет увеличена площадь насаждений. Причем за счет как уже существующих зеленых зон, которые расширят, так и новых, которые опять же только предполагают разбить. Межведомственная комиссия также рассматривает возможность восстановления парков "Аламедин" и "Рабочий городок".

В мире экс-СССР Киргизия
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