Валентина Матвиенко вновь возглавила наблюдательный совет РУДН

Наблюдательный совет Российского университета дружбы народов (РУДН) в четверг провел заседание в новом составе в Совете Федерации. В мероприятии приняли участие ректор университета Владимир Филиппов, члены ректората и ученого совета РУДН, а также Министерства науки и высшего образования России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что формирование нового состава совета произошло по решению Министерства науки и высшего образования 12 декабря прошлого года в связи с реорганизацией этого ведомства. Новый состав сформирован из одиннадцати человек с учетом требований действующего законодательства об автономных учреждениях.

Совет обновился почти наполовину. В его состав в качестве новых членов вошли заместитель министра Наталья Бочарова, замглавы столичного управления Росимущества Иван Киреев, гендиректор института "Гидроспецпроект" Александр Гончаров, а также профессор кафедры массовых коммуникаций филфака РУДН Галина Трофимова.

Валентина Матвиенко напомнила о достижениях РУДН в прошлом году. "В течение 2018 года университет не только укрепил, но и повысил свои позиции в международных рейтингах, вошел в топ-500 лучших университетов мира в рейтинге QS World University Rankings 2019, поднявшись за год на 104 позиции. Впервые вошел в предметные рейтинги Тimes Higher Education в области клинической и неклинической медицины, охраны здоровья. Вошел в список лучших университетов Евразии рейтинга Times Higher Education of Eurasia, сохранил статус самого "зеленого" университета России", - рассказала она.

Первым вопросом повестки заседания стало избрание нового председателя. На этот пост выдвинули председателя наблюдательного совета РУДН Валентину Ивановну Матвиенко. "Это будет большая честь для нашего совета, если вы, Валентина Ивановна, продолжите начатую работу", - сказала Наталья Бочарова.

В течение 2018 года РУДН повысил свои позиции в международных рейтингах

Других предложений не последовало, хотя глава Совфеда заявила, что готова "поделиться властью". Решение о ее переизбрании было принято единогласно.

Глава совета обратила внимание новых членов на то, что в этой структуре царит "строгая дисциплина, пропуски не допускаются". "За один пропуск мы исключаем из состава совета", - подчеркнула Валентина Матвиенко, добавив, что "это и честь, и ответственность - быть в составе наблюдательного совета такого прославленного университета".