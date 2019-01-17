Венесуэла будет перерабатывать свое золото в Турции

В Венесуэле решили передавать добытое в республике золото в Турцию для аффинажа - очистки и переработки. Для этого, по сообщениям издательства Aksam, из Каракаса в Турцию вылетела делегация во главе с вице-президентом по экономическим вопросам Тареком Аль-Аиссами. Венесуэльцы планируют изучить возможности аффинажа своего золота в турецком городе Чорум. В задачи переговорщиков входит ознакомление с имеющимися мощностями по переработке драгметалла, а также проведение переговоров для выработки взаимоприемлемых условий и подготовка проекта соглашения о сотрудничестве.

Пока остается неясной дальнейшая судьба аффинированного драгметалла - будет ли он возвращен в виде слитков в Венесуэлу или останется на хранении в одном из турецких банков в качестве гарантии выделения будущих кредитов. Например, в прошлом году Каракас поставил Анкаре около 24 тонн золота на общую сумму в 900 миллионов долларов.

В июле 2018 года министр горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано уже заявлял о планах направлять добываемое в стране золото на переработку в Турцию. Тогда министр подчеркнул, что Каракас больше не будет переправлять золотую руду в Швейцарию, а вместо этого отдаст предпочтение стране-союзнице, где отсутствуют риски изъятия драгметалла из-за международных санкций, под которыми находится Венесуэла.

Напомним, что отношения между Каракасом и Анкарой в последние годы последовательно укрепляются на фоне возникающих у лидеров этих стран проблем в выстраивании диалога с США. Помимо развивающегося политического диалога, укрепляются и экономические связи. Так, за 2018 год товарооборот между странами вырос до 850 миллионов евро.