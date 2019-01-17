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17.01.2019 13:04
Рубрика: В мире

Верховная рада приняла закон о "церковном рейдерстве"

Текст: Павел Дульман
Украинский парламент с нескольких попыток и минимальным количеством голосов принял скандальный закон №4128 - поправки к закону "О свободе совести и церковных организаций", уже названный местными СМИ законом о "церковном рейдерстве" и раскритикованный в Европе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спикер Верховной рады раз за разом ставил закон на голосование, однако необходимые 226 голосов так и не набирались: парламентарии понимали, какие последствия будет иметь его принятие. Однако, в конце концов, после долгих увещеваний и призывов к депутатам вернуться в зал заседаний, на табло высветилась цифра 229.

Фото: REUTERS
Новой "украинской" церкви пока не существует даже на бумаге

Закон вносит изменения в процедуру смены "подчиненности" религиозных общин. Так, теперь приход может перейти под другую "юрисдикцию", если на общем собрании общины двумя третями голосов будет принято такое решение. Причем участников собрания обяжут подписываться под своим решением.

Единственное назначение закона - рейдерский захват храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в пользу раскольнической и националистической ПЦУ - так называемой "православной церкви Украины", созданной на паях президентом Порошенко и "стамбульским папой" Варфоломеем.

Мало того, что закон предполагает "перепись" украинских христиан, нарушающую сам принцип свободы совести и вероисповедания, он дает юридическое оправдание силовому захвату храмов, которые уже идут на Украине при поддержке нацистских организаций. Так, почти в каждом случае группу "прихожан", зачастую впервые появившихся в конкретной церкви и вообще приехавших из другого региона, поддерживают боевики партии "Свобода", неонацистской организации "Национальный корпус", запрещенной в России экстремистской группировки C14, всевозможные "ветераны АТО" и прочие деклассированные элементы. Именно они инициируют "собрание общины", имитируют прихожан, избивают священников и силой отбирают храм общины. Теперь эти преступления они будут делать "по закону".  

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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