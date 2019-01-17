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17.01.2019 15:33
Рубрика: Власть

Владимир Путин прилетел в Белград

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин прибыл в Сербию с официальным визитом. У трапа самолета его встретил сербский президент Александр Вучич. Оба лидера пожали друг другу руки и поехали к Монументу освободителям Белграда, чтобы принять участие в церемонии совместного возложения венков с сербским президентом.
Фото: James Langbridge/Flickr
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В Белграде у российского президента запланирована беседа с Александром Вучичем, после чего пройдут переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Как сообщала пресс-служба Кремля, особое внимание будет уделено перспективам торгово-экономических отношений России и Сербии, взаимодействию в сфере энергетики. Так, важной темой переговоров среди прочих станет продление газопровода "Турецкий поток" в Сербию. Среди международных и региональных вопросов отдельно будет обсуждаться ситуация вокруг непризнанного Косово.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписано порядка 20 двусторонних документов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Сербия Президент
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