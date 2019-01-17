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17.01.2019 13:36
Рубрика: Власть

Военным в запасе могут запретить пользоваться соцсетями

Текст: Юрий Гаврилов
В минобороны корреспонденту "РГ" подтвердили, что запрет на пользование соцсетями, который собираются распространить на военнослужащих, может коснуться также уволенных в запас офицеров, прапорщиков и солдат. Такую информацию накануне передавали некоторые СМИ. Сообщалось, что для данной категории граждан собираются ввести законодательное ограничение в пользовании интернетом сроком на 5 лет. А для нарушителей в зависимости от тяжести проступка назначат административное или уголовное наказание.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Понятно, что речь идет не обо всех служивых. Запрет коснется лишь тех бывших военных, которые состояли в штате режимных частей и имели доступ к документам, содержащим гостайну. Причем их прежний армейский статус значения не имеет. Запрет, в случае его законодательного оформления, распространится не только на кадровых "запасников", но и на солдат и сержантов по призыву. Ведь некоторым бойцам - срочникам в армии оформили допуск к секретным материалам. Для оборонного ведомства важно, чтобы, уйдя на гражданку, они не "сливали" закрытые сведения в соцсети.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Напомним, что сейчас депутаты Госдумы рассматривают поправки к федеральному закону "О статусе военнослужащих", вводящие соответствующие ограничения для действующих силовиков. Этот проект запрещает им пользоваться социальными сетями, а также размещать информацию в СМИ и интернете. В ноябре прошлого года депутаты приняли законопроект в первом чтении.

- Никакого нового законопроекта мы не готовили. Но дополнить уже предложенный вариант ограничением для запасников действительно считаем необходимым, - пояснили корреспонденту "РГ" в минобороны. - И вот почему. Скажем, солдат служил в "секретке" воинской части. Разносил по штабу и подразделениям приказы и распоряжения командира, по его указанию что-то набирал на компьютере. Кто даст гарантию, что боец параллельно не "нащелкал" на режимном объекте фотографий и селфи, и после увольнения в запас не выложит эту "фотосессию" в Интернете. Представляете, какой ущерб безопасности страны могут нанести некоторые такие снимки!

Сейчас новую инициативу военных обсуждают в профильных комитетах Госдумы. Согласятся с ней депутаты или нет, скоро станет ясно. Но в минобороны уверены: логика в таком предложении есть, его надо принять.

Фото: Depositphotos.com
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Другое дело, что для реализации этой инициативы существуют различные пути. Один из них - дополнить соответствующими поправками уже находящийся в Госдуме проект скорректированного закона "О статусе военнослужащих". Другой вариант - провести информационный запрет через иные законодательные акты. Скажем, через закон "О государственной тайне", уже позволяющий временно ограничивать в правах должностные лица или граждан, допущенных или допускавшихся ранее к госсекретам. При их приеме на работу нередко оговаривается, что человек какое-то время не сможет выезжать за пределы страны. А использование им интернета будет ограничено интересами информационной безопасности.

В минобороны считают: в принципе депутаты могут вписать в этот закон новую ограничительную норму и по военнослужащим запаса, имеющим аккаунт в соцсетях.

Власть Безопасность Армия Общество СМИ и соцсети Правительство Минобороны Законопроекты и комментарии
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