Ученые воссоздали существо, жившее 300 миллионов лет назад

Четвероногую рептилию Orobates pabsti, жившую от 280 до 290 миллионов лет назад, удалось воссоздать группе ученых из Германии и Швейцарии. Для этого был создан шагающий робот OroBOT, пишет ScienceNews.

Подробности эксперимента опубликованы в научном журнале Nature. Используя компьютерное моделирование палеонтологи выяснили, что этот древний представитель амниот (высших позвоночных) имел весьма эффективную походку. Понимание того, как далекие предки амниотов передвигались по суше поможет ученым лучше понять их происхождение и распространение по разным континентам Земли.

Окаменелости Orobates pabsti начали изучать после раскопок в Германии в 2004 году: палеонтологи говорят, что останки рептилий сохранились феноменально. Через несколько лет после той находки в той же местности были обнаружены следы, которые помогли ученым понять, как животные могли ходить.

Финальным этапом стало создание робота-симулятора со скелетом, аналогичным скелету древней рептилии. Оказалось, что устойчивый и эффективный стиль передвижения помогал животному максимально сохранять энергию. Ученые говорят, что результаты исследования рано или поздно помогут прояснить недостающие звенья эволюции.