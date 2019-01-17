Введенный Клинтоном режим ЧП Трамп продлил еще на год

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима чрезвычайного положения из-за террористической активности на Ближнем Востоке, которое было введено в 1995 году при президенте Билле Клинтоне.

"Я продлеваю на год ЧП из-за террористов, которые угрожают срывом мирному процессу на Ближнем Востоке", - приводят слова Трампа в Белом доме. Подчеркивается также, что террористы остаются угрозой и для национальной безопасности. Именно по этой причине ЧП, объявленное 23 января 1995 года, а также принятые впоследствии дополнительные меры должны действовать и после 23 января 2019 года, - цитирует ТАСС заявление Белого дома.

В 1995-м году Клинтон ввел чрезвычайное положение, чтобы справиться с "необычной угрозой национальной безопасности, международной политике, экономике США, которую несут террористы своими жестокими актами насилия, подрывающими мирный процесс на Ближнем Востоке".