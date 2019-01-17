Выпившие бойцы ВСУ подорвались в Донбассе на мине

Украинский грузовик с силовиками подорвался на мине у так называемой линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В виду незнания карт минных полей водитель автомобиля совершил наезд на мину, в результате которого военнослужащие ВСУ получили ранения и травмы различной степени тяжести", - приводит РИА Новости заявление Марочко.

Ранее пресс-служба ВСУ сообщила о 10 раненых военнослужащих в Донбассе.

Кстати, по словам Марочко, о деталях подрыва автомобиля представителям ЛНР сообщил источник в 72-й отдельной мехбригаде ВСУ. Он признал, что военнослужащие бригады в этот день употребляли алкогольные напитки в честь годовщины подразделения. В Луганске предполагают, что "с целью сокрытия данного происшествия командир бригады обвинил в подрыве автомобиля подразделения Народную милицию ЛНР".