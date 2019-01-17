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Вышел трейлер причудливого космического триллера "Высшее общество"

Новости
    17.01.2019, 01:38
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Летающая рука и падающие астронавты - в трейлере космического антихоррора "Высшее общество".

Режиссером камерного орбитального секс-триллера, в котором угадывается, помимо прочего, влияние Стэнли Кубрика и Дэвида Кроненберга, выступила неоднозначная Клер Дени ("Славные ублюдки", "Что ни день, то неприятности").

Сценарий Дени подготовила с Жан-Полем Фаржо, Ником Лэйрдом и Зэйди Смит.

Фото: youtube.com
Вышел первый тизер "Охотников за привидениями 3"

Сюжет следующий. На борту космического корабля работает преступник по имени Монти (Паттинсон). Он входит в команду заключенных, которые были отправлены по специальной программе для изучения черных дыр. За командой наблюдает доктор Дибс (Бинош), в чьи задачи входит сбор спермы, чтобы оплодотворять спящих женщин. От этой процедуры отказывается лишь Монти - и в чем-то оказывается прав: все дети, рожденные от искусственного оплодотворения, погибают, а команда начинает сходить с ума.

Отмечается, что картина, в которой без стеснения льется кровь, сперма, грудное молоко и прочие жидкости, вызвала бурную реакцию критики и публики на премьере на 43-м Международном кинофестивале в Торонто в сентябре.

Сама Дени вынашивала этот проект "о брутальных и нежных отношениях отца и дочери" с 2002 года. В процессе съемок она сотрудничала с французским физиком и философом Аурелиеном Баррау, специалистом в области черных дыр, астрофизики частиц и космологии.

Среди первых кандидатов на главную роль рассматривались Винсент Галло и Филип Сеймур Хоффман, но проект застопорился после смерти последнего.

Паттинсон, будучи большим поклонником Дени как режиссера, четыре года добивался этой роли, но та долго не соглашалась, так как герой должен быть быть старше 40 лет. Однако при личной встрече все сомнения у режиссера рассеялись.

Герой Паттинсона имеет реальный прототип - по словам режиссера, Монти сидит за убийство, совершенное в детстве, и это было навеяно гибелью двухлетнего мальчика в 1993 году от рук двух десятилетних отроков, которые получили по 15 лет заключения и стали самыми молодыми преступниками XX века.

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Миа Гот, Жюльет Бинош и Андре Бенджамин.

Премьера в РФ намечена на 11 апреля 2019 года.

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