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Вышли трейлер и фичуретка второго сезона безумного сериала "Хэппи"

Новости
    17.01.2019, 16:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон одного из лучших экшн-сериалов / черных комедий современности "Хэппи" (Happy!) обзавелся трейлером. И он хорош, волнующ, несусветен и дик ровно настолько, насколько мы чаем. И даже чуть того сверх.

Противостояние деклассированного Ника Сакса (Кристофер Мелони) и его нового друга, воображаемого оптимистичного летающего единорожка, разного рода злу, по большей части - сообществу ряженых первертов и педофилов, ударно (букв.) продолжится на протяжении еще как минимум десяти эпизодов, щедро разукрашенных костоломством и махровой похабщиной. Убедитесь:

Кроме того, на YouTube доступна буйная и ядовитая трехминутная фичуретка, для начала дающая напоминалку по вехам первого сезона, а после - мощный вывал кислотного безумия, который накроет благодарного зрителя в предстоящем втором.

И здесь сложно не согласиться с почтенным сиротой и доктором кукольных наук, что это просто праздник какой-то - не проходите мимо.

Премьера - 27 марта.

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