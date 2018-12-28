Итоги 2018 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии". Часть 1

Нарезать филе сельди на брусочки, свеклу натереть на мелкой терке, отварной картофель... Стоп. В эфире "Кинократия" с очередной порцией не какого-нибудь салата, а итогов года. Мы уже подробно рассказали о главных полнометражных фильмах , анимационных шоу и лучших образцах отечественной телепродукции 2018-го. Теперь переходим к зарубежным сериальным премьерам.

Этот рейтинг мы по традиции разбили на две части. Про обильно разрекламированные абсолютные хиты можно будет почитать во второй, а для начала - вот вам совсем не омерзительная восьмерка менее заметных, но ничуть не менее достойных внимания новинок.

"Ты" / You

Несправедливо малозаметно прошедший на "женском" кабельном канале Lifetime романтический триллер "поколения соцсетей" - экранизация толстенного романа Кэролайн Кепнес. Ряд критиков тут же усмотрели звонкое пересвистывание с "Декстером".

Кривоватый, временами - схематичный и раздражающий, но сторицей компенсирующий сюжетные промахи сарказмом и сочувствием к обаятельному главному герою - парнишке с лицом лайт-версии фетишиста-душителя Пола Спектора из "Краха".

Второй сезон обещан на следующий год.

"Двойник" / Counterpart

Место действия - Берлин. Вернее, сразу два Берлина в двух параллельных реальностях, соединенных подземным переходом, через который в обе стороны то и дело крадучись прошмыгивают разведчики, чтобы строить коварные заговоры или оные раскрывать. Такая оригинальная аллюзия на "холодную войну".

Тугой клубок шпионских интриг в лучших традициях романов Ле Карре распутывают два главных героя, сыгранных оскароносным Дж. К. Симмонсом, а также куча второстепенных, но не менее интересных персонажей, за которыми стоят менее титулованные, но не менее замечательные артисты.

Сериал стартовал в самом конце 2017 года, а большая часть первого сезона и начало второго пришлись на 2018-й.

Наша рецензия.

"Траст" / Trust

Та же реальная история, что была изложена Ридли Скоттом в скандальном благодаря Кевину Спейси фильме "Все деньги мира". У престарелого нефтяного магната украли внука и потребовали выкуп, а он им такой: "Фигушки". И все заверте…

Версия Дэнни Бойла отличается куда большей изобретательностью и вниманием к деталям. Впрочем, родственники непосредственных участников событий, на которых основан сериал, говорят, что все это наглое вранье. Даже если и так, то вранье - чрезвычайно стильное, со всякими симпатичными финтифлюшками вроде ломания четвертой стены персонажем Брендана Фрейзера и смешением различных жанров. Второй сезон возможен, но канал FX по этому поводу пока молчит.

Наша рецензия.

"Хэппи!" / Happy!

Брайан Тэйлор, автор невменяемой в хорошем смысле дилогии "Адреналин", после двух провалов ("Геймер" с Батлером и "Призрачный гонщик 2") надолго затаился, чтобы в начале 2018-го мощно выстрелить дуплетом. Об одном выстреле мы уже писали - это черная комедия "Мама и Папа" с Николасом Кейджем. Второй - вышедший на рубеже 2017 и 2018 годов сериал "Хэппи!".

Бывший полицейский, переквалифицировавшийся в киллеры, разыскивает свою дочь, украденную маньяком в костюме Санта-Клауса, с помощью воображаемого голубого летающего единорога. Дико, свирепо, кроваво, смешно. Какие тут еще нужны рекомендации вообще?

"Британия" / Britannia

О средневековых разборках стильных татуированных скандинавов с обжившими Британские острова саксами у нас уже есть как минимум два масштабных сериала разной степени историчности - полуфантастические "Викинги" и чуть более реалистичное "Последнее королевство". Sky и Amazon же предложили нам кое-что совершенно иное: фэнтезийный сериал о временах, когда на Альбионе не пахло не то что викингами, но и саксами, а захватчиками были высокомерные римляне, которым противостояли дикие кельты.

В опенинге "Британии" совсем не случайно звучит довольно неожиданная, на первый взгляд, для такого контекста психоделическая песня крупного песенника золотых шестидесятых Донована (шотландца, кстати) - сериал пропитан кислотным безумием в самом хорошем смысле.

Отголоски реальных событий времен римского завоевания Британии тонут в галлюциногенном угаре, непрерывно производимом мрачными друидами, представляющими для оккупантов гораздо большую угрозу, чем бесноватые воины и воительницы различных кельтских племен, ко всему прочему воюющих между собой - с той же яростью, что и с незваными континентальными гостями.

В следующем году нас ждет еще десять эпизодов. И это замечательно.

Наша рецензия.

"Нарко: Мексика" / Narcos: Mexico

Формально мексиканская глава культового проекта Netflix "Нарко" является новым телешоу, а ее первые десять серий составляют первый сезон. Так что в этом рейтинге ей самое место.

Рассказ о колумбийских картелях в "Нарко" завершился третьим сезоном - довольно крепким, хотя заметно уступавшим первым двум. В первую очередь, конечно, - из-за отсутствия в нем дьявольского обаяния зловещей фигуры Пабло Эскобара и харизмы сыгравшего его Вагнера Моуры. Всем, кому этих двоих не хватало, отформатированный "Нарко" приготовил приятный сюрприз: производством и продажей "легких" наркотиков мексиканцы ограничивались недолго, вскоре связавшись с коллегами из Южной Америки, которыми тогда верховодил как раз Эскобар. С соответствующими, понятное дело, последствиями.

Жесткий, кровавый и реалистичный сериал, основанный на реальной истории наркобанд - то, за что мы любили три "оригинальных" сезона, возвращается со свежими сюжетами - не менее брутальными. И - с новым суперзлодеем в центре фабулы.

Возможно, в глазах упертых фанатов первых двух сезонов Мигель Анхель Феликс Гальярдо и будет уступать по колоритности Эскобару, однако это, похоже, вопрос времени. Потому что в показанных в этом году эпизодах мексиканский кошмар, ставший позже известным как "война картелей", только начался.

"Семь секунд" / Seven Seconds

Весть о том, что Netflix запускает официальный ремейк резонансной картины Юрия Быкова "Майор", в России, понятное дело, вызвала особый интерес. Вине Суд, известной по работе над американским ремейком "Убийства", удалось создать самостоятельное произведение, лишь отталкивающееся от события, легшего в основу сюжета фильма Быкова.

Вскоре после рокового ДТП, в котором под колесами полицейской машины случайно гибнет ребенок (в американской версии - чернокожий, что смещает акценты в совершенно иную плоскость), вскрываются самые неприглядные стороны американской правоохранительной системы. И чем дальше, тем непригляднее. Зрелище тяжелое, гнетущее и совершенно беспросветное. Один из сильнейших мини-сериалов года, короче говоря.

Наша рецензия.

"Призраки дома на холме" / The Haunting of Hill House

Порадовал Netflix и поклонников классического хоррора. Казалось бы, жанр "Зловещая постройка с привидениями" уже давно исчерпал себя - ан нет. Майк Флэнеган, в последнее плотно сотрудничающий с американским стриминговым гигантом, в каком-то смысле изобрел классическую концепцию заново.

Обошелся без тупых скримеров, зато сделал из самого зловещего особняка осязаемое, недоброе и гнетущее психоделическое пространство, подобное кинговскому "Оверлуку".

Плюс - собрал добротный актерский ансамбль из тех, кто очень толково отыгрывает разные степени помешательства и моральной деградации. А вообще The Haunting of Hill House - не столько ужастик, сколько стильная и угрюмая притча о фантомах прошлого. Которая, впрочем, и напугать до липкого пота может запросто.

Наша рецензия.